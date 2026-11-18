Địa hình đi lại khó khăn khiến đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Chiềng Sinh (tỉnh Điện Biên) gặp nhiều khó khăn trong chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của các bác sĩ tuyến trên, năng lực của trạm y tế sẽ được nâng cao hơn.

Chiềng Sinh là xã miền núi còn nhiều khó khăn của tỉnh Điện Biên, có diện tích hơn 218km2, với 28 thôn, bản và khoảng 15.371 nhân khẩu. Đồng bào dân tộc Thái chiếm 48%, dân tộc Mông chiếm 27%, dân tộc Khơ Mú chiếm 10%, còn lại là các dân tộc khác. Địa hình chủ yếu là đồi núi, giao thông đi lại phức tạp, đời sống người dân phần lớn dựa vào sản xuất nương rẫy. Những khó khăn về kinh tế và khoảng cách địa lý ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân.

Năm 2026, đoàn công tác của bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên đã về xã khám sức khỏe cho người dân đồng thời tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ của trạm y tế xã.

Các kỹ thuật được thực hiện gồm siêu âm ổ bụng, tuyến giáp, phần mềm và khớp. Đây là những kỹ thuật có ý nghĩa trong hỗ trợ phát hiện, đánh giá một số bệnh lý thường gặp, giúp người dân có thêm cơ hội được thăm khám ngay tại địa phương.

Phát triển y tế cơ sở giúp đồng bào có cơ hội theo dõi sức khỏe ngay tại thôn bản.

Không chỉ trực tiếp thực hiện, các bác sĩ còn hướng dẫn 4 nhân viên y tế làm quen, thực hành kỹ thuật siêu âm, nhận biết một số bệnh lý đặc trưng trên hình ảnh siêu âm thông thường; từng bước tạo nền tảng để trạm duy trì và phát triển kỹ thuật sau khi đoàn công tác kết thúc đợt hỗ trợ.

Song song với hoạt động khám, chữa bệnh, đoàn đã đào tạo, trao đổi chuyên môn cho 20 viên chức của trạm và các điểm trạm. Đội ngũ y tế cơ sở cũng được hướng dẫn chẩn đoán, điều trị các bệnh lý cơ xương khớp bằng phương pháp y học cổ truyền; nhận biết một số bất thường trên hình ảnh siêu âm và hỗ trợ điều trị một số trường hợp bệnh lý khớp, tuyến giáp dưới hướng dẫn siêu âm.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Trần Thanh Thủy Nhân - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên, việc đào tạo, chuyển giao kỹ thuật tại chỗ có ý nghĩa thiết thực đối với địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số như Chiềng Sinh. Khi nhân viên y tế được nâng cao năng lực, người dân có thêm cơ hội được khám, tư vấn, phát hiện bệnh sớm và theo dõi sức khỏe ngay tại nơi sinh sống, hạn chế những chuyến đi xa tốn kém thời gian và chi phí.

Tuy nhiên, hoạt động của trạm vẫn còn những khó khăn như phòng chuyên môn chật hẹp, thiếu trang thiết bị phục vụ khám, chữa bệnh và cấp cứu ban đầu; nguồn nhân lực chuyên môn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu. Một số điểm trạm còn thiếu nước sinh hoạt, ảnh hưởng đến công tác kiểm soát nhiễm khuẩn và chăm sóc người bệnh.

Việc đưa bác sĩ tuyến trên về hỗ trợ không chỉ giải quyết nhu cầu khám, chữa bệnh trước mắt mà còn góp phần xây dựng năng lực tự chủ cho y tế cơ sở. Đây là hướng đi quan trọng để người dân vùng sâu, vùng xa, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng hơn, từng bước thu hẹp khoảng cách y tế giữa miền núi và đồng bằng.

Thông qua các hoạt động này, nhân viên y tế lồng ghép thêm các nội dung được tuyên truyền về đường lối, chủ trương, chính sách dân tộc; Luật Phòng bệnh, Dân số; Bình đẳng giới; Hôn nhân Gia đình; Bảo vệ và chăm sóc trẻ em…