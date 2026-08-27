Quảng Ngãi:

Với mạng lưới 281 điểm phục vụ, giai đoạn 2017-2025, Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp nhận và chuyển trả hơn 2,5 triệu hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm đúng quy trình, thời hạn.

Bên cạnh đó, Bưu điện còn phối hợp với chính quyền các cấp bố trí nhân viên thực hiện một số phần việc tại Bộ phận một cửa thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp xã. Người dân, doanh nghiệp có thể đến các điểm Bưu điện để được hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện dịch vụ hành chính công trực tuyến.

Để phát huy vai trò của mạng lưới bưu chính trong phục vụ hành chính công, chuyển đổi số, phát triển logistics, thương mại điện tử cũng như mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn, ngày 26/8, UBND tỉnh Quảng Ngãi và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam - Vietnam Post đã ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030.

Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 giữa UBND tỉnh Quảng Ngãi và Vietnam Post được ký kết ngày 26/8 tại Quảng Ngãi.

Chia sẻ tại sự kiện, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Post Nguyễn Kiên Cường đề xuất thời gian tới, 2 đơn vị tiếp tục chọn một số địa bàn phù hợp để nhân viên Bưu điện đảm nhiệm những phần việc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao, góp phần đơn giản hóa thủ tục và giảm khoảng cách đi lại cho người dân.

Không chỉ tham gia cung ứng dịch vụ hành chính công, mạng lưới Bưu điện tại Quảng Ngãi còn tham gia chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho hơn 12.300 người hưởng và chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội, người có công với cách mạng cho hơn 38.200 người hưởng. Các điểm phục vụ đồng thời cung cấp dịch vụ tài chính, bảo hiểm, ngân hàng và thu hộ - chi hộ, tạo thuận lợi để người dân thực hiện các giao dịch ngay tại cơ sở.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền, giai đoạn 2026 - 2030, Quảng Ngãi xác định chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và cải cách hành chính, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo, là nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh. Thỏa thuận hợp tác với Vietnam Post là cơ sở để 2 bên cụ thể hóa những nội dung phù hợp nhu cầu thực tế của địa phương, với tinh thần thực chất, hiệu quả và phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, giai đoạn tới, Quảng Ngãi và Vietnam Post sẽ phối hợp phát triển mạng bưu chính trở thành hạ tầng dịch vụ số thiết yếu tại cơ sở, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công, dịch vụ số thuận lợi hơn.

Một trong những mục tiêu hướng tới của thỏa thuận hợp tác là người dân và doanh nghiệp nhận được những giá trị cụ thể như người dân tiếp cận dịch vụ thuận lợi hơn.

Cũng theo thỏa thuận mới ký kết, thời gian tới, 2 đơn vị sẽ mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính bưu chính, thanh toán không dùng tiền mặt và dịch vụ an sinh xã hội; triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là tại khu vực nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và địa bàn còn khó khăn.

Để triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác, Vietnam Post cam kết bố trí nguồn lực phù hợp về hạ tầng, công nghệ, nhân lực và quy trình vận hành, đồng thời tiếp tục phát huy thế mạnh của mạng lưới bưu chính công cộng.

UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Vietnam Post tiếp tục hỗ trợ tỉnh khảo sát, đề xuất các mô hình, giải pháp hợp tác sát thực tế, trong đó ưu tiên khu vực biên giới, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời tăng cường đầu tư, hiện đại hóa mạng lưới, nâng cao chất lượng dịch vụ và bảo đảm an toàn thông tin, quyền lợi của người dân, doanh nghiệp.