Trao đổi tại hội nghị truyền thông chính sách đối với dự án Luật Bưu chính (sửa đổi) được Vụ Pháp chế, Bộ KH&CN tổ chức ngày 18/8, ông Lã Hoàng Trung, Vụ trưởng Vụ Bưu chính cho biết: Luật mới được xây dựng cho một thị trường bưu chính đã thay đổi căn bản so với trước.

Cụ thể, từ một lĩnh vực chủ yếu phục vụ thư tín, bưu chính đang chuyển mạnh sang vận chuyển gói, kiện hàng hóa, đặc biệt là hàng hóa phục vụ thương mại điện tử; từ dịch vụ chuyển phát truyền thống trở thành một hạ tầng kết nối giữa không gian số và không gian vật lý của nền kinh tế.

So với năm 2010, thời điểm Luật Bưu chính ra đời, quy mô sản lượng của thị trường bưu chính đã tăng hơn 12 lần, đạt 4,1 tỷ bưu gửi trong năm 2025, với hơn 90% sản lượng là gói, kiện hàng hóa.

Vụ trưởng Vụ Bưu chính (Bộ KH&CN) Lã Hoàng Trung thông tin về những nội dung chính của dự thảo Luật Bưu chính (sửa đổi).

Từ những phân tích một số hạn chế, bất cập từ các quy định của Luật Bưu chính năm 2010 trong bối cảnh thị trường bưu chính đã có nhiều thay đổi, ông Lã Hoàng Trung cũng thông tin đến các đại biểu về 4 chính sách trọng tâm của Luật Bưu chính (sửa đổi).

Đó là, xác định dịch vụ bưu chính theo bản chất hoạt động: Chấp nhận, chia chọn, vận chuyển, phát và các công đoạn gắn trực tiếp với từng bưu gửi như lưu kho, xử lý đơn hàng, đóng gói, hoàn trả; loại trừ vận tải, kho bãi và logistics độc lập; Mở rộng dịch vụ bưu chính phổ cập từ thư sang thư và gói, kiện hàng hóa; hoàn thiện cơ chế mạng bưu chính công cộng, KT1, điểm phục vụ đa năng và đặt hàng doanh nghiệp được chỉ định;

Phát triển bưu chính thành hạ tầng thiết yếu của quốc gia và nền kinh tế số; hỗ trợ, đầu tư, duy trì mạng công cộng và huy động mạng khi cần thiết; Phát triển bưu chính số dựa trên dữ liệu; định danh, truy vết bưu gửi; quản lý bưu gửi và thông tin người gửi theo mức độ rủi ro.

Cũng theo tham luận được đại diện Vụ Bưu chính trình bày tại hội nghị, bên cạnh các nội dung như hoàn thiện khái niệm, mở rộng phạm vi dịch vụ, bổ sung tiêu chí phân định dịch vụ bưu chính; đổi mới quản lý kinh doanh bưu chính theo hướng hậu kiểm, số hóa và minh bạch; quyền kinh doanh đi đôi với trách nhiệm kiểm soát rủi ro và bảo vệ người sử dụng..., một điểm đáng chú ý của dự thảo Luật Bưu chính (sửa đổi) là việc mở rộng dịch vụ bưu chính phổ cập và phát triển điểm phục vụ bưu chính đa năng.

Theo dự thảo Luật mới, dịch vụ phổ cập gồm thư và gói, kiện hàng hóa, cung cấp trên phạm vi toàn quốc theo khối lượng, chất lượng và giá do pháp luật quy định; Nhà nước bảo đảm thông qua cơ chế đặt hàng doanh nghiệp được chỉ định. Điểm phục vụ đa năng kết hợp dịch vụ bưu chính công ích với tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả, hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến, thương mại điện tử và nhiệm vụ khác; không làm ảnh hưởng công ích và cạnh tranh lành mạnh.

Ông Nguyễn Văn Trường, Phó Trưởng Ban Kiểm tra - Pháp chế của Vietnam Post trao đổi tại hội nghị truyền thông chính sách đối với dự án Luật Bưu chính (sửa đổi).

Đại diện Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam - Vietnam Post tham gia ý kiến tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Trường, Phó Trưởng Ban Kiểm tra - Pháp chế của Vietnam Post nhận xét việc sửa đổi Luật Bưu chính là cần thiết trong bối cảnh dịch vụ bưu chính đã có những bước phát triển mạnh mẽ so với thời điểm Luật Bưu chính năm 2010 được xây dựng.

Dự thảo Luật Bưu chính (sửa đổi) đã kế thừa những nội dung của Luật hiện hành, đồng thời bổ sung nhiều quy định phù hợp hơn với thực tiễn phát triển của ngành, trong đó có các quy định về bưu chính số, định danh bưu gửi, thu thập và xác thực thông tin người gửi theo mức độ rủi ro, cũng như quy định về dịch vụ thu hộ (COD).

“Các nội dung quy định trong Luật Bưu chính sửa đổi phù hợp với thực tiễn và đáp ứng được yêu cầu của dịch vụ bưu chính trong thời gian tới, giúp lĩnh vực bưu chính của Việt Nam phát triển lành mạnh”, ông Trường đánh giá.