Ngày 18/8, tại Hà Nội, Vụ Pháp chế (Bộ KH&CN) chủ trì tổ chức hội nghị truyền thông chính sách đối với dự án Luật Bưu chính (sửa đổi). Đây là hoạt động cụ thể triển khai “Kế hoạch truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2026”.

Phát biểu khai mạc hội nghị, bà Nguyễn Thị Thu Trang, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ KH&CN) nhấn mạnh: Việc chủ động, kịp thời truyền thông ngay từ giai đoạn đề xuất và xây dựng chính sách không chỉ là yêu cầu của quy trình xây dựng pháp luật, mà còn là giải pháp quan trọng nhằm tạo sự đồng thuận xã hội, tiếp thu đầy đủ ý kiến của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân; qua đó nâng cao chất lượng, tính khả thi và hiệu quả của các văn bản sau khi được ban hành.

“Qua hội nghị, Bộ KH&CN mong muốn giới thiệu những nội dung cơ bản, các điểm mới và định hướng chính sách của dự án Luật Bưu chính (sửa đổi) do Bộ chủ trì soạn thảo. Đồng thời, lắng nghe các ý kiến góp ý từ các chuyên gia, hiệp hội, doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức có liên quan để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ dự án luật trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI vào tháng 10/2026”, bà Trang cho hay.

Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ KH&CN) đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục phát huy vai trò đồng hành trong công tác truyền thông chính sách.

Cũng theo đại diện Vụ pháp chế, với vai trò là cơ quan chủ trì soạn thảo, Bộ KH&CN đã xây dựng dự án Luật Bưu chính (sửa đổi) theo đúng trình tự, thủ tục của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời bám sát yêu cầu phát triển của nền kinh tế số và thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp.

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 178 ngày 6/7/2026 thống nhất nội dung dự án Luật, hồ sơ dự án Luật Bưu chính (sửa đổi) đã được trình và cho ý kiến tại phiên họp thứ 4 ngày 16/7/2026 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Hiện nay, Bộ KH&CN đang tích cực phối hợp với cơ quan thẩm tra là Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội để tiếp thu, giải trình các ý kiến, hoàn thiện hồ sơ với chất lượng cao nhất trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Trong khuôn khổ hội nghị, các chuyên gia của Vụ Bưu chính (Bộ KH&CN) đã thông tin về những nội dung chính của dự thảo Luật Bưu chính (sửa đổi); công tác bảo đảm an toàn, an ninh trong hoạt động bưu chính; đồng thời lắng nghe những ý kiến đóng góp cho dự án Luật của các đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp, tổ chức xã hội.

Đại diện Ban tổ chức cho hay, theo tinh thần của Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, hoạt động truyền thông chính sách không chỉ nhằm cung cấp thông tin về dự thảo luật mà còn hướng tới tạo diễn đàn để các cơ quan quản lý, chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức xã hội cùng tham gia phản biện, đóng góp ý kiến trong quá trình xây dựng dự án Luật.

Vì vậy, những ý kiến trao đổi, phản biện và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn của đại biểu dự hội nghị hôm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với quá trình hoàn thiện dự thảo Luật Bưu chính (Sửa đổi). “Chúng tôi mong muốn nhận được nhiều ý kiến xác đáng, đặc biệt là với những quy định mới, những nội dung còn có ý kiến khác nhau hoặc có tác động trực tiếp đến hoạt động của người dân và doanh nghiệp”, đại diện đơn vị tổ chức hội nghị chia sẻ.