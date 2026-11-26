Là địa bàn miền núi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, xã Tây Khánh Sơn xác định nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân là yếu tố then chốt nhằm ổn định đời sống, giữ vững an ninh trật tự và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Theo bà Cao Thị Hằng, Phó Chủ tịch UBND xã Tây Khánh Sơn, đối tượng trọng tâm được xã tập trung nguồn lực tuyên truyền là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; bên cạnh các nhóm đặc thù khác như người lao động, người khuyết tật, nạn nhân bạo lực gia đình hay người đang chấp hành các biện pháp giáo dục tại cộng đồng.

Cũng theo bà Hằng, nội dung tuyên truyền không dàn trải mà đi thẳng vào những vấn đề thiết thực gắn liền với đời sống hàng ngày và những chủ trương mới được dư luận quan tâm. Cụ thể, xã tập trung phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua (đặc biệt là các văn bản tại Kỳ họp thứ 10), cũng như các quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân miền núi như: Luật Đất đai, bảo vệ môi trường, quản lý bảo vệ rừng, phòng chống dịch bệnh, thiên tai, lũ lụt và phòng chống bạo lực gia đình.

Phát huy vai trò tuyên truyền miệng và văn hóa bản địa

Để pháp luật thực sự thấm sâu vào nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, UBND xã Tây Khánh Sơn chú trọng đổi mới hình thức truyền tải, khắc phục tình trạng khô khan, nặng về lý thuyết.

Tình hình an ninh trật tự tại xã Tây Khánh Sơn luôn ổn định

Xã tăng cường phát huy hiệu quả của hình thức tuyên truyền miệng trực tiếp thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật tại các thôn. Đội ngũ này thường xuyên được rà soát, củng cố và tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ để nâng cao kỹ năng truyền đạt, biết cách "chuyển ngữ" những điều luật khô cứng thành những câu chuyện gần gũi với phong tục, tập quán của bà con. Bên cạnh đó, hệ thống Đài Truyền thanh xã cũng được tăng cường thời lượng, xây dựng các chuyên mục riêng phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Đặc biệt, xã khuyến khích lồng ghép nội dung tìm hiểu pháp luật vào các buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ quần chúng, các hội thi, cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật. Cách làm mềm dẻo này không chỉ tạo sân chơi bổ ích mà còn thu hút đông đảo bà con dân tộc thiểu số hào hứng tham gia, biến việc tìm hiểu pháp luật trở thành phong trào tự giác trong cộng đồng.

Song song với phương thức truyền thống, công tác chuyển đổi số trong phổ biến, giáo dục pháp luật cũng được đẩy mạnh. Xã tăng cường đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử của xã và Cổng thông tin điện tử địa phương; đồng thời duy trì việc cấp phát văn bản pháp luật miễn phí gắn với công khai minh bạch trình tự, thủ tục hành chính tại bộ phận "một cửa", giúp người dân thuận tiện tra cứu và thực hiện quyền lợi của mình.

Xác định hòa giải ở cơ sở là mấu chốt để hóa giải những mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ, giữ gìn tình làng nghĩa xóm và khối đại đoàn kết các dân tộc, xã Tây Khánh Sơn tiếp tục triển khai hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở gắn với Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024 - 2030".

Các tổ hòa giải ở từng thôn bản thường xuyên được kiện toàn, bổ sung những người có uy tín, am hiểu pháp luật và phong tục tập quán của đồng bào để tham gia công tác hòa giải. Đội ngũ hòa giải viên được bồi dưỡng thường xuyên về kỹ năng nghiệp vụ, giúp giải quyết thấu tình đạt lý các vụ việc phát sinh trong nội bộ nhân dân, hạn chế tối đa tình trạng đơn thư khiếu kiện vượt cấp.

Với những giải pháp đồng bộ, linh hoạt và giàu tính nhân văn, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, xã Tây Khánh Sơn đang từng bước đưa ánh sáng pháp luật lan tỏa sâu rộng đến từng nếp nhà của đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, ổn định và phát triển bền vững.