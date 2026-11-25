Sau sáp nhập, xã D’Ran (với gần 33.700 nhân khẩu xác định tuyên truyền, giáo dục pháp luật là khâu đột phá, góp phần giữ vững an ninh trật tự, nâng tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến lên 99% và tạo nền tảng xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030.

Sau khi được sáp nhập từ thị trấn D’Ran và xã Lạc Xuân thành xã D’Ran (tỉnh Lâm Đồng) bước vào giai đoạn phát triển mới. Hiện, xã D’Ran có 14 thôn và gần 33.700 nhân khẩu - trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 21%. Vì vậy, chính quyền xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là “chìa khóa” giữ vững ổn định địa bàn và thúc đẩy thực hiện thắng lợi Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2026-2030.

Là địa phương nằm trên trục Quốc lộ 27 giữ vai trò kết nối giao thương quan trọng với khu vực Đà Lạt và các vùng lân cận, xã D’Ran có cơ cấu kinh tế đa dạng với hơn 11.827 ha gieo trồng nông nghiệp chủ lực cùng gần 1.000 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và 46 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Người dân đến làm các thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã D’Ran

Quy mô quản lý rộng sau sáp nhập đặt ra không ít thách thức trong việc thống nhất nhận thức và hành động của người dân. Vì vậy, chính quyền xã D’Ran đã tập trung triển khai sâu rộng các hoạt động tuyên truyền, vận động, đưa pháp luật đến gần hơn với từng hộ gia đình, đặc biệt là khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhờ làm tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xã D’Ran đã duy trì vững chắc danh hiệu xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật hàng năm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên toàn địa bàn luôn được giữ vững, không để phát sinh khiếu kiện đông người hay hình thành các điểm nóng phức tạp. Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và lực lượng dân quân tại 14 thôn được củng cố vững mạnh, phát huy hiệu quả vai trò nòng cốt trong việc nắm bắt tâm tư, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn phát sinh ngay từ cơ sở.

Song song với việc giữ gìn an ninh trật tự, công tác tuyên truyền pháp luật tại xã D’Ran còn được lồng ghép chặt chẽ vào quá trình chuyển đổi số và cải cách hành chính. Chính quyền địa phương đã tích cực hướng dẫn người dân tiếp cận và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, qua đó giúp Trung tâm Phục vụ hành chính công xã vận hành thông suốt, nâng tỷ lệ thủ tục hành chính thực hiện trực tuyến lên tới 99%.

Sự minh bạch trong quy trình giải quyết thủ tục không chỉ nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật của công dân mà còn củng cố niềm tin của người dân nói chung và đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng đối với bộ máy chính quyền sau sáp nhập.

Nhanh chóng ổn định bộ máy nhờ nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân

Ông Trương Quang Kiên, Phó Chủ tịch UBND xã D’Ran cho biết, địa phương sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền pháp luật phù hợp với đặc thù từng nhóm đối tượng, nhất là các hộ sản xuất kinh doanh, các cơ sở tôn giáo và đồng bào dân tộc thiểu số.

Cũng theo ông Kiên, UBND xã D’Ran cũng có kiến nghị các sở, ngành của tỉnh sớm ban hành hướng dẫn chi tiết về các chỉ tiêu mới như số hóa dữ liệu nông nghiệp - môi trường hay mở rộng hệ thống camera AI giám sát an ninh.

Có thể khẳng định, việc lấy công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật làm nền tảng đã giúp xã D’Ran nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy sau sáp nhập, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Đây chính là tiền đề vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương bứt phá, hoàn thành toàn diện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới hiện đại, văn minh trong giai đoạn 2026-2030.