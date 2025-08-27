Tờ Deutsche Welle (DW) của Đức đưa tin, sự việc xảy ra vào ngày 26/8. Theo đó, 2 tiêm kích Eurofighter đã cất cánh từ căn cứ không quân Rostock-Laage ở Đức, sau khi máy bay Nga bị phát hiện tắt bộ thu phát tín hiệu và không báo cáo kế hoạch bay.

Các nước NATO cho hay, kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022, Moscow đã tăng cường sử dụng máy bay để do thám các vị trí của liên minh quân sự. Vụ việc hôm 26/8 đánh dấu lần thứ 10 trong năm nay, các máy bay Đức tham gia đánh chặn máy bay Nga.

Hình ảnh máy bay trinh sát Il-20 của Nga được nhìn từ buồng lái của chiến đấu cơ Đức trên biển Baltic hồi tháng 10/2024. Ảnh: Không quân Đức

Hiện thông tin chi tiết về vị trí chính xác diễn ra cuộc chạm trán hoặc thời gian máy bay Nga ở trong không phận bị hạn chế chưa được công bố.

Trong những vụ việc trước đây, các máy bay Nga thường cất cánh từ Kaliningrad, hướng về phía tây tới không phận quốc tế gần Ba Lan, Đức, Thụy Điển, và Đan Mạch.

Máy bay Nga bị cáo buộc thường bay mà không bật bộ thu phát tín hiệu, không nộp kế hoạch bay và không liên lạc với kiểm soát không lưu trong khu vực. Theo NATO, hành động này tiềm ẩn nguy cơ cao.

Các nước châu Âu nhiều lần cho rằng, hành động trên không của Nga có thể dẫn đến sự leo thang nguy hiểm, nếu như Moscow không nhận phải phản ứng kiên quyết.

Ngoài các chuyến bay, các tàu thuộc "hạm đội bóng tối" của Nga còn bị nghi ngờ cố tình làm hỏng cáp điện ngầm dưới biển nhằm gây gián đoạn trên lục địa châu Âu. Tuy nhiên, phía Nga đã nhiều lần lên tiếng phủ nhận cáo buộc.