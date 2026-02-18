Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul. Ảnh: DPA

Theo đai RT, Tổng thống Pháp Macron đã thúc đẩy quyền tự chủ quốc phòng của châu Âu kể từ khi đề xuất thành lập một đội quân của châu lục này vào năm 2018 dù lời kêu gọi của ông phần lớn không được đáp lại. Trong những tháng gần đây, các quan chức Đức đã tăng cường chỉ trích nhà lãnh đạo Pháp vì không chứng minh được lời nói của mình bằng việc tăng thêm chi tiêu quốc phòng.

Phát biểu trên đài phát thanh Deutschlandfunk hôm 16/2, ông Wadephul nói: "Ông Macron đã nhiều lần đề cập tới việc chúng ta theo đuổi chủ quyền châu Âu. Bất cứ ai nói về điều này đều phải hành động tương ứng ở đất nước của họ. Thật không may, các nỗ lực của Pháp cho tới giờ vẫn chưa đủ để đạt được điều đó".

Các thành viên châu Âu của NATO đã từ lâu viện dẫn mối đe dọa bị Nga tấn công làm lý do cho việc tăng cường xây dựng quân sự quy mô lớn, gồm cả việc tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP. Nga đã bác bỏ những lời buộc tội rằng nước này có ý định gây hấn đồng thời tố cáo NATO làm suy yếu an ninh châu Âu thông qua việc quân sự hóa liều lĩnh.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn, ông Wadephul nói, Pháp nên bỏ việc kêu gọi về trái phiếu châu Âu và thay vào đó tìm cách cắt giảm chi tiêu ở các lĩnh vực khác để tạo khoảng trống tài chính cho chi tiêu quân sự. Ông kêu gọi Paris học tập Berlin về các cuộc thảo luận khó khăn nhằm tạo ra năng lực đầu tư, gồm cả trong lĩnh vực xã hội, thực hiện 1 - 2 biện pháp "thắt lưng buộc bụng" và tiết kiệm ở các lĩnh vực khác để có được khoảng không cần thiết nhằm đạt mục tiêu quan trọng là nâng cao năng lực phòng thủ của châu Âu.

Căng thẳng ngày càng tăng giữa Paris và Berlin đã được thể hiện rõ tại Hội nghị An ninh Munich gần đây, nơi Thủ tướng Đức Friedrich Merz dường như đã phớt lờ Tổng thống Macron trong một buổi chụp ảnh.

Rạn nứt giữa hai nước cũng gia tăng liên quan tới kế hoạch chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo của châu Âu, khi các công đoàn và đại diện ngành công nghiệp Đức cáo buộc hãng hàng không vũ trụ Dassault của Pháp đang cố gắng chi phối các điều khoản của dự án. Trong các tranh chấp khác diễn ra gần đây, Paris đã tìm cách chặn một thỏa thuận thương mại của EU với một nhóm các quốc gia Nam Mỹ được Đức hậu thuẫn và phản đối những nỗ lực của Berlin và Rome nhằm nới lỏng lệnh cấm của EU đối với ô tô chạy xăng và dầu diesel mới vào năm 2035.

Các báo cáo truyền thông cho thấy trục truyền thống Pháp - Đức đang suy yếu khi Berlin xích lại gần hơn với Italia.