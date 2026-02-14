Phát biểu tại Hội nghị an ninh Munich thường niên diễn ra hôm 13/2, Thủ tướng Đức Merz xác nhận ông đang có các cuộc đối thoại đầu tiên với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về “sự răn đe hạt nhân ở châu Âu”.

Thủ tướng Đức Merz tại Hội nghị an ninh Munich hôm 13/2. Ảnh: DW

Ông Merz cho biết: “Vấn đề này sẽ được tích hợp hoàn toàn với việc chia sẻ vũ khí hạt nhân của chúng ta trong khuôn khổ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và chúng ta sẽ không còn các khu vực với mức độ an ninh khác nhau ở châu Âu. Chúng ta không làm điều này bằng cách gạt bỏ khối NATO… Tôi phải thừa nhận có một ‘khoảng trống’ giữa Mỹ và châu Âu, nhất là trong các vấn đề tự do ngôn luận, xung đột văn hóa hoặc các ưu tiên phòng thủ”.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Pháp Macron cũng xác nhận Paris đang tham gia một “cuộc đối thoại chiến lược mới” về vũ khí hạt nhân.

Trang Euronews dẫn lời nhà lãnh đạo Pháp nói: “Chúng tôi đã tham gia vào một cuộc đối thoại chiến lược với Thủ tướng Đức Merz và nhiều nhà lãnh đạo châu Âu khác… Cuộc đối thoại này rất quan trọng vì đây là phương thức để kết hợp khả năng răn đe hạt nhân trong một cách tiếp cận toàn diện về quốc phòng và an ninh. Đây là phương thức để tạo sự đồng thuận trong cách tiếp cận chiến lược giữa Đức và Pháp”.

Đây không phải là lần đầu Thủ tướng Đức Merz nhắc đến vấn đề lá chắn hạt nhân ở châu Âu mà không có sự góp mặt của Mỹ. Trong bài phát biểu trước Quốc hội Đức cuối tháng trước, ông Merz tuyên bố Berlin đang xem xét khả năng tự chế tạo vũ khí hạt nhân như một biện pháp nhằm tăng cường “ô hạt nhân” của châu Âu.