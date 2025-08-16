Theo hãng tin RT, trước khi khởi hành về nước, ông Putin đã đến thăm Nghĩa trang Quốc gia Fort Richardson gần thành phố Anchorage để tưởng nhớ các phi công Liên Xô từng hy sinh tại Alaska khi đưa máy bay do Mỹ sản xuất sang Liên Xô theo chương trình Cho thuê - mượn trong Thế chiến thứ Hai. Tổng thống Putin đã đặt hoa tưởng niệm tại các ngôi mộ.

Ông Putin đặt hoa tưởng niệm. Video: RT

Ông Putin rời khỏi Alaska. Video: Sputnik

Được biết, Tổng thống Trump cũng đã rời Alaska trên chuyên cơ Không lực Một ngay sau cuộc gặp với ông Putin.

Video: Sputnik

Nhà bình luận chính trị người Nga Sergey Poletaev nhận định, hội nghị thượng đỉnh ở Alaska là một cột mốc trong sự xuất hiện của trật tự thế giới mới, "biểu tượng của một kỷ nguyên đang thay đổi". Ông nhấn mạnh, điều này cho thấy phương Tây "không còn đặt ra luật lệ", và thế giới đang thực sự trở nên đa cực.

Chia sẻ với Fox News, ông Trump đánh giá cao kết quả hội nghị thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Nga. Tổng thống Mỹ cho biết, ông sẽ "cho điểm 10 vào hôm nay" khi được yêu cầu bình luận về kết quả hội đàm.

Ông Trump mô tả hội nghị thượng đỉnh với ông Putin là "cuộc gặp rất nồng ấm", đồng thời gọi Tổng thống Nga là "người mạnh mẽ". "Chúng tôi đã gần đạt được thỏa thuận", ông Trump ám chỉ đến việc giải quyết xung đột ở Ukraine, và cho biết Kiev "phải đồng ý với thỏa thuận này".

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay, việc ông Putin và ông Trump không trả lời câu hỏi của các phóng viên tại buổi họp báo chung sau hội đàm là do hai nhà lãnh đạo đã đưa ra "những tuyên bố đầy đủ". Ông Peskov nói thêm, các cuộc đàm phán "cho phép hai nước tự tin cùng nhau tiến tới tìm kiếm các giải pháp giải quyết" cuộc xung đột ở Ukraine.

Đáng nói, sau màn chào hỏi, bắt tay nhau và sánh bước trên thảm đỏ trên đường băng tại Căn cứ chung Elmendorf-Richardson ở Alaska hôm 15/8, hai nhà lãnh đạo Nga – Mỹ đã có hành động thái đặc biệt là cùng bước lên chiếc xe của Tổng thống Mỹ để tới nơi họp. Trong khi đó, chiếc limousine của Tổng thống Putin cũng đã đợi sẵn gần đó. Điều này cho thấy, hai bên không có thỏa thuận từ trước về việc hai nhà lãnh đạo ngồi cùng xe.

Ông Putin và ông Trump ngồi chung xe tới nơi họp thượng đỉnh. Video: RT

Tờ New York Times gọi việc lãnh đạo của hai siêu cường chứ không nói đến là "đối thủ" đi cùng một chiếc xe là "rất đặc biệt". Hai người đã trò chuyện trong xe mà không cần phiên dịch viên.