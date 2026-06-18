Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao kết quả hội đàm, tiếp xúc, làm việc của Phó Chủ tịch Quốc hội Bodo Ramelow trong những ngày qua, cảm ơn tình cảm và trân trọng những đóng góp cá nhân của ông Bodo Ramelow cho quan hệ hai nước và cho cộng đồng người Việt Nam tại Đức.

Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược với Đức, luôn coi Đức là đối tác quan trọng hàng đầu tại châu Âu. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cảm ơn Quốc hội Đức vừa qua đã phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), thể hiện quyết tâm của hai bên trong việc thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Đức.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định với vai trò, vị thế của Đức là nền kinh tế dẫn đầu châu Âu và đứng thứ ba thế giới trong khi Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ, là nền kinh tế năng động hàng đầu khu vực và trên thế giới, hai nước đều ủng hộ chủ nghĩa đa phương, thương mại tự do, tuân thủ luật pháp quốc tế và đều có nhu cầu hợp tác cùng nhau.

Đây là những tiền đề rất quan trọng để hai bên làm sâu sắc hơn nữa và hướng tới nâng tầm quan hệ Đối tác Chiến lược trong thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu một số định hướng hợp tác chiến lược giữa hai nước. Hai nước cần tích cực tận dụng Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) để sớm nâng kim ngạch thương mại song phương vượt 20 tỷ USD, duy trì việc hai nước là thị trường hàng đầu của nhau tại EU và ASEAN...

Phó Chủ tịch Quốc hội Bodo Ramelow chúc mừng những thành tựu vượt bậc về phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hệ thống hành chính và vị thế quốc tế của Việt Nam. Đức tôn trọng thể chế chính trị, đánh giá cao vai trò và vị thế của Việt Nam tại khu vực, mong muốn không ngừng tăng cường hợp tác thực chất, hiệu quả và làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược trên tất cả các lĩnh vực.

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Chia sẻ nội dung các cuộc làm việc với giới doanh nghiệp Đức tại Việt Nam, ông Bodo Ramelow cho biết, cộng đồng doanh nghiệp Đức đánh giá rất cao sự năng động của nền kinh tế Việt Nam, môi trường đầu tư, kinh doanh và tiềm năng phát triển của Việt Nam.

Việt Nam sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn nhất tại khu vực đối với các nhà đầu tư Đức.

Phó Chủ tịch Bodo Ramelow nhất trí với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về việc tăng cường giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa, phát huy cộng đồng hơn 200.000 người Việt Nam ở Đức cũng như hàng ngàn người Việt Nam đã từng học tập, lao động tại Đức để củng cố nền tảng hữu nghị và hợp tác bền chặt giữa hai nước.

Đức mong muốn thúc đẩy hợp tác trong bối cảnh thế giới nhiều biến động

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao vai trò, vị thế của Đức trong Liên minh châu Âu và trên trường quốc tế cũng như sự ủng hộ của Đức đối với chủ nghĩa đa phương, thương mại tự do và việc tuân thủ luật pháp quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ hài lòng về những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - Đức, trong đó kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục là trụ cột quan trọng của quan hệ song phương; hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng - an ninh, khoa học - công nghệ, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo, giáo dục - đào tạo, lao động ngày càng đi vào chiều sâu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow. Ảnh: QH

Trên nền tảng hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 15 năm quan hệ Đối tác chiến lược, hai nước hội tụ đầy đủ điều kiện để đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới.

Hoan nghênh kết quả hội đàm giữa Phó Chủ tịch Quốc hội Bodo Ramelow và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai các nội dung đã thống nhất; tăng cường giám sát việc thực hiện các cam kết và thỏa thuận song phương; chú trọng thu hút nguồn vốn đầu tư bền vững, công nghệ tiên tiến và triển khai các dự án có chất lượng, hiệu quả lâu dài.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Quốc hội Đức nghiên cứu tiến tới ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước, sớm thành lập Nhóm nghị sĩ hữu nghị với Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Bodo Ramelow khẳng định, Đức mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong bối cảnh thế giới nhiều biến động. Ông cho rằng, việc tăng cường hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau và mở rộng hợp tác sẽ góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Hai nước còn nhiều dư địa hợp tác trong các lĩnh vực lao động, đào tạo nghề về y tế, điều dưỡng và phát triển nguồn nhân lực, trên cơ sở kết hợp thế mạnh công nghệ, kinh nghiệm của Đức với nguồn nhân lực trẻ, chất lượng của Việt Nam. Ông mong muốn, hai bên tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về các xu hướng phát triển mới như trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và các công nghệ tiên tiến.