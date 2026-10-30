Trong hơn 8 tháng, 3 cá nhân đã sử dụng 61 tài khoản chứng khoán để liên tục mua, bán cổ phiếu Kido nhằm thao túng thị trường. Ngoài ra, 17 cá nhân cho mượn tài khoản phục vụ các giao dịch này cũng bị xử lý.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa xử phạt 3 cá nhân tổng cộng 4,5 tỷ đồng do có hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu KDC của Công ty CP Tập đoàn Kido.

Theo quyết định của UBCKNN, ông Thang Phú Minh, bà Lâm Thúy Hằng và bà Dương Thái Phương Thảo mỗi người bị phạt 1,5 tỷ đồng do có hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

UBCKNN xác định, trong giai đoạn từ ngày 2/5/2024 đến ngày 6/1/2025, ba cá nhân trên đã sử dụng tổng cộng 61 tài khoản chứng khoán để liên tục thực hiện các giao dịch mua, bán cổ phiếu KDC nhằm tạo cung, cầu giả tạo, thao túng thị trường.

Tổng số tiền phạt đối với ba cá nhân là 4,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo kết quả kiểm tra và tính toán của UBCKNN, cơ quan này không xác định được khoản thu trái pháp luật từ hành vi vi phạm.

Ba cá nhân đã sử dụng 61 tài khoản chứng khoán để liên tục mua, bán cổ phiếu Kido, nhằm tạo cung, cầu giả tạo. Ảnh minh họa: Thạch Thảo

Ngoài hình thức phạt tiền, UBCKNN còn áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm đối với ba cá nhân.

Cụ thể, cả ba bị cấm giao dịch chứng khoán trong thời hạn 2 năm, kể từ ngày 2/11/2026; đồng thời bị cấm đảm nhiệm chức vụ tại các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và các tổ chức liên quan trong cùng thời hạn.

Liên quan đến vụ việc, UBCKNN còn xử lý 17 cá nhân có hành vi cho người khác mượn tài khoản chứng khoán để giao dịch, dẫn đến hoạt động thao túng cổ phiếu KDC.

Trong số này, 8 cá nhân đã cho ông Thang Phú Minh mượn 8 tài khoản chứng khoán; 9 cá nhân còn lại cho bà Lâm Thúy Hằng mượn tổng cộng 48 tài khoản.

Với hành vi vi phạm trên, cả 17 cá nhân bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong thời hạn 9 tháng. Đồng thời, những người này bị cấm giao dịch chứng khoán trong 2 năm và cấm đảm nhiệm chức vụ tại các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và các tổ chức liên quan trong cùng thời hạn, kể từ ngày 2/11/2026.

UBCKNN cho biết, kết quả kiểm tra chưa có cơ sở để xác định số lợi bất hợp pháp mà 17 cá nhân có được từ hành vi vi phạm.





