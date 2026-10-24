Bên cạnh vi phạm quy định về hồ sơ phát hành trái phiếu riêng lẻ, một công ty chứng khoán vừa bị phạt do không lưu trữ bản ghi âm của 21 giao dịch đặt lệnh chứng khoán qua điện thoại của khách hàng.

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Chứng khoán OCBS (trụ sở tại tòa nhà The Hallmark, số 15 Trần Bạch Đằng, phường An Khánh, TPHCM).

Theo quyết định xử phạt, Công ty OCBS bị phạt 250 triệu đồng do không đảm bảo hồ sơ chào bán, phát hành trái phiếu riêng lẻ có đầy đủ các nội dung theo quy định.

Cụ thể, công ty đã thực hiện tư vấn hồ sơ phát hành trái phiếu riêng lẻ cho khách hàng vào tháng 8/2025 nhưng hồ sơ không đảm bảo đầy đủ các nội dung bắt buộc theo quy định pháp luật.

Công ty Chứng khoán OCBS không lưu bản ghi âm các cuộc gọi đặt lệnh qua điện thoại của khách hàng đối với 21 giao dịch trong năm 2025. Ảnh minh họa: Thạch Thảo

Ngoài ra, Công ty OCBS bị phạt thêm 92,5 triệu đồng do không lưu giữ đầy đủ hồ sơ, dữ liệu, tài liệu và chứng từ liên quan đến hoạt động của công ty chứng khoán.

Theo Thanh tra Chứng khoán Nhà nước, trong năm 2025, Công ty OCBS không lưu trữ bản ghi âm các cuộc gọi đặt lệnh của khách hàng đối với 21 giao dịch chứng khoán được thực hiện bằng phương thức điện thoại, liên quan đến một số tài khoản.

Tiền thân là Công ty CP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam, Công ty OCBS được thành lập năm 2006. Doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực môi giới, tư vấn đầu tư, tự doanh và bảo lãnh phát hành chứng khoán, đồng thời cung cấp dịch vụ ngân hàng đầu tư và quản lý tài sản.



