Chiều 15/7, tại TPHCM, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Kinh tế ứng dụng (CAER), Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Gala chung kết Cuộc thi Đầu tư Chứng khoán Sinh viên Việt Nam 2026 (Investment Challenge 2026) với sự góp mặt của 10 đội thi xuất sắc nhất.

Theo Ban tổ chức, khác với nhiều cuộc thi mô phỏng, các đội tham gia Investment Challenge được cấp vốn để giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam thông qua tài khoản mở tại các công ty chứng khoán đối tác.

Trong hai tháng, từ ngày 20/4 đến 19/6, các đội trực tiếp xây dựng danh mục, thực hiện giao dịch trên hai sàn HOSE và HNX, đồng thời hoàn thiện các báo cáo phân tích và luận giải chiến lược đầu tư.

Ba đội đoạt giải cao nhất tại Investment Challenge 2026. Ảnh: Thục Trâm

Tại Gala chung kết, ngoài kết quả đầu tư thực tế, các đội phải bảo vệ chiến lược trước hội đồng giám khảo gồm các chuyên gia tài chính, lãnh đạo doanh nghiệp và đại diện các công ty chứng khoán. Tiêu chí chấm điểm không chỉ dựa trên tỷ suất sinh lời mà còn đánh giá khả năng phân tích, quản trị rủi ro, lập luận và phản biện của thí sinh.

Phát biểu tại chương trình, TS. Nghiêm Quý Hào, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Kinh tế ứng dụng, Trưởng Ban tổ chức, cho biết cuộc thi được xây dựng theo hướng gắn kiến thức trên giảng đường với hoạt động đầu tư thực tế.

"Nếu chỉ học lý thuyết, sinh viên sẽ khó hình dung đầy đủ cách thị trường vận hành. Khi trực tiếp đầu tư bằng nguồn vốn được cấp, các em phải tự phân tích, quản trị rủi ro và chịu trách nhiệm với quyết định của mình", ông Hào chia sẻ.

Theo Ban tổ chức, Investment Challenge 2026 thu hút gần 3.000 sinh viên đến từ 116 trường đại học, cao đẳng tham gia vòng sơ loại. Sau các vòng tuyển chọn và hai tháng đầu tư thực tế, gần 100 thí sinh bước vào vòng thi chuyên sâu trước khi chọn ra 10 đội tranh tài tại Gala chung kết.

Đây cũng là năm đầu tiên cuộc thi có sự tham gia của các đội sinh viên quốc tế đến từ Malaysia, Myanmar, Lào và Đài Loan (Trung Quốc). Ngoài nội dung về đầu tư chứng khoán, thí sinh còn được kiểm tra kiến thức về tài chính số, tài sản số, thị trường hàng hóa, cùng các chủ đề về kinh tế vĩ mô, tài chính quốc tế, quản trị rủi ro và định giá doanh nghiệp.

Sau 8 mùa tổ chức, Investment Challenge đã thu hút hàng nghìn sinh viên từ hơn 100 trường đại học và học viện trên cả nước. Theo Ban tổ chức, cuộc thi hướng tới việc tạo môi trường để sinh viên tiếp cận hoạt động đầu tư thực tế, nâng cao kỹ năng phân tích, quản trị danh mục và tăng cường kết nối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán.

Tại Gala chung kết, 10 đội thi xuất sắc nhất sẽ tranh tài qua ba chặng. Ở chặng đầu tiên, các đội bốc thăm tình huống và tranh biện với Ban giám khảo về các chủ đề như kinh tế vĩ mô, tài chính quốc tế, quản trị rủi ro, định giá doanh nghiệp, thị trường hàng hóa và tài sản số. Top 5 đội có điểm cao nhất tiếp tục bước vào chặng hai với phần thi bấm chuông trả lời 10 câu hỏi về kinh tế và tài chính. Ba đội dẫn đầu sẽ góp mặt ở chặng chung kết, thuyết trình chiến lược đầu tư, bảo vệ quan điểm và trả lời phản biện trước hội đồng giám khảo để xác định Quán quân Investment Challenge 2026.



