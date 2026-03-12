Ngày 12/3, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Trần Ánh Dương (SN 1978, ở phường Thanh Xuân, Hà Nội) 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, do không có việc làm và cần tiền chi tiêu nên từ tháng 10/2024, Trần Ánh Dương đã vay tiền trên nhiều ứng dụng trực tuyến.

Để có tiền trả các khoản vay trên, Dương nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối. Bị cáo giới thiệu bản thân có quen biết với nhân viên hãng xe mô tô Honda, có thể mua nhiều dòng xe Honda với giá rẻ hơn giá niêm yết để các bị hại tin tưởng, chuyển tiền nhờ mua xe.

Bị cáo Dương tại tòa. Ảnh: T.N

Dương cam kết, sau khi nhận đủ tiền, trong khoảng 20-30 ngày sẽ bàn giao xe. Để tạo lòng tin, thời gian đầu, khi khách nhờ mua xe, Dương báo giá thấp hơn giá thị trường và đến một số cửa hàng đại lý xe Honda ở Hà Nội mua xe theo đúng giá niêm yết và giao xe theo thỏa thuận.

Sau đó, Dương đưa ra mức giá mua thấp hơn nhiều so với giá thị trường để các bị hại tin tưởng chuyển tiền nhờ mua xe với số lượng lớn. Sau khi nhận tiền, Dương không mua xe để giao hoặc mua không đủ số lượng khách yêu cầu và sử dụng tiền để trả nợ, chi tiêu cá nhân hết.

Từ ngày 5/3-6/4/2025, có 12 bị hại đã đưa cho Dương tổng số tiền hơn 2,5 tỷ đồng để mua xe mô tô Honda các loại.

Trong số các nạn nhân có anh Lê Trung N., bị chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đồng. Theo nội dung cáo trạng, thông qua mối quan hệ xã hội, anh N. quen biết Dương.

Thấy Dương báo giá hời, anh N. nhờ Dương mua 18 xe Honda Vision, 2 xe Honda SH Mode và 1 xe Honda Wave. Hai bên không lập hợp đồng mua bán.

Từ ngày 26/2-5/3/2025, ngày 19/3/2025 và ngày 28/3/2025, anh N. đã chuyển khoản cho Dương hơn 485 triệu đồng và được bị cáo giao đủ số xe.

Sau giao dịch trên, anh N. tiếp tục nhờ Dương mua thêm 72 xe Honda các loại và chuyển cho Dương hơn 1,5 tỷ đồng. Lần này, Dương không mua xe như đã hứa hẹn mà dùng tiền đã nhận để trả nợ các khoản vay và chi tiêu cá nhân hết.

Ngày 2/4/2025, anh N. yêu cầu Dương lập hợp đồng mua bán xe. Đến ngày 10/4/2025, Dương viết tay bản cam kết thừa nhận không còn khả năng giao xe và hứa sẽ sớm hoàn trả số tiền đã nhận. Tuy nhiên, bị cáo không thực hiện được cam kết.

Tháng 5/2025, Dương đến cơ quan công an nộp đơn tự thú về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.