Như VietNamNet đã đưa tin, VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Vũ Đức Tĩnh (SN 1981, ở phường Cát Lái, TPHCM) và các đồng phạm vì liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt 500 tỷ đồng của 5.368 nhà đầu tư.

Vũ Đức Tĩnh là người bỏ ra toàn bộ chi phí thành lập Công ty Bankland và đứng ra chỉ đạo hoạt động của công ty này, giữ vai trò là cố vấn cấp cao của công ty. Bị can đã bàn bạc và thống nhất để Quản Văn Dương giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, còn Nguyễn Thị Như giữ chức vụ Tổng Giám đốc. Theo thỏa thuận, Tĩnh được hưởng 10% doanh thu, lợi nhuận của công ty.

Sau khi thành lập, Tĩnh chỉ đạo Như và Dương tổ chức các hội nghị, hội thảo, đưa ra các thông tin gian dối về các loại hình đầu tư để kêu gọi nhà đầu tư góp vốn dưới hình thức hợp tác đầu tư vào công ty; mua cổ phiếu chưa niêm yết trên thị trường.

Mô hình hoạt động đa cấp

Dù Công ty Bankland không hoạt động kinh doanh để tạo ra lợi nhuận, nhưng Tĩnh đã chỉ đạo tuyên truyền, quảng bá để bán các dự án bất động sản chưa được cấp phép đầu tư với mục đích để chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Khi có khách hàng đến tìm hiểu, ký hợp đồng, Công ty Bankland tuyên truyền đưa cho nhà đầu tư 2 lựa chọn là trở thành cổ đông của công ty (đồng thời trở thành nhân viên làm việc tại tập đoàn) hoặc trở thành nhà đầu tư.

Theo hứa hẹn, để trở thành cổ đông, khách hàng phải nộp ít nhất 10 triệu đồng trở lên. Sau đó, khách hàng sẽ được cấp mã ID để đăng nhập tham gia vào cộng đồng Bankland tại địa chỉ website của công ty.

Đồng thời nhà đầu tư được cấp thẻ VIP giảm 5%- 10% khi mua sản phẩm, sử dụng các dịch vụ; được phân chia hưởng lợi nhuận theo lãi suất từ 3%/tháng- 5,1%/tháng và trở thành nhân viên của công ty với mức lương từ 10 triệu- 100 triệu đồng/tháng.

Nhà đầu tư huy động được nhiều nhà đầu tư khác tham gia, nộp nhiều tiền vào công ty, chức vụ và mức lương được hưởng càng cao, với các cấp bậc: Nhân viên, Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng, Phó Giám đốc, Giám đốc, Phó Chủ tịch....

Còn để trở thành nhà đầu tư, khách hàng phải nộp tiền từ 10 triệu đồng trở lên với kỳ hạn dài, hưởng lãi suất cao (từ 3%/tháng đến 5,1%/tháng). Nếu nộp 1 tỷ đồng trở lên, nhà đầu tư sẽ được nhận lãi suất là 1,7 triệu đồng/ngày, đồng thời sẽ được công ty sang tên "sổ đỏ" của mảnh đất có giá trị bằng 45% của mức đầu tư.

Ngoài ra, để huy động được nhiều người tham gia nộp tiền, Công ty Bankland liên tục đưa ra các chương trình ưu đãi, khuyến mại, kích cầu với các quà tặng có giá trị lớn (không kể lãi suất đã cam kết) để thu hút nhiều người tham gia nộp tiền vào công ty như: tặng % lãi suất, tặng vàng, tặng sổ đỏ, tặng ô tô, tặng xe máy SH, tặng điện thoại Iphone, tặng chuyến du lịch...

Cáo trạng xác định, với phương thức và thủ đoạn trên, từ tháng 12/2021- 8/2022, dưới sự điều hành của Tĩnh, nhóm bị can đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 479 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Trong đó, nhóm bị can chiếm đoạt hơn 461 tỷ đồng thông qua việc huy động vốn hứa hẹn trả lãi suất, trả lương, trả thưởng theo hình thức đa cấp biến tướng nhưng không thực hiện; chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng thông qua việc mở bán cổ phiếu BLI khi chưa được niêm yết trên thị trường chứng khoán và chiếm đoạt hơn 2,3 tỷ đồng thông qua hình thức tuyên truyền chào bán các dự án bất động sản không có thật.

Có tổng số 4.736 nhà đầu tư đã “đổ” tiền vào Công ty Bankland, nhưng 1.182 người không xác định địa chỉ nên CQĐT không làm việc được. VKSND TP Hà Nội cho hay, các yêu cầu, đề nghị của các nhà đầu tư đối với Vũ Đức Tĩnh và các đồng phạm sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.