Ngày 6/4, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 đối tượng Phạm Đinh Đạt (SN 1999), Lạc Văn Lý (SN 1984), Vũ Văn Đức (SN 1994) và Lạc Tiến Lưu (SN 1981, đều trú tại thôn Hội Phố, xã Đông Ngũ) về tội Vận chuyển hàng cấm.

Phạm Đinh Đạt cùng tang vật. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Trước đó, ngày 20/1, tại lạch Cái Khánh, vùng biển xã Đông Ngũ, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cẩm Phả đã bắt giữ Phạm Đinh Đạt vì có hành vi vận chuyển hàng cấm là khí N2O.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 đò sắt không có biển kiểm soát chở theo 1.364 bình chứa khí N2O (còn gọi là ''khí cười'').

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã củng cố tài liệu, mở rộng phạm vi điều tra, truy bắt các đối tượng có liên quan. Hiện vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

