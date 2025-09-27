Bộ KH&CN yêu cầu doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ viễn thông vệ tinh sử dụng thiết bị vệ tinh để đảm bảo thông tin liên lạc cho chỉ đạo điều hành khi mạng công cộng gặp sự cố do bão Ragasa.

Bộ KH&CN vừa có công điện gửi các Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh trở ra phía Bắc, các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông tập trung triển khai công tác ứng phó bão số 9 (siêu bão Ragasa).

Siêu bão số 9 có cường độ rất mạnh trên biển, phạm vi gió mạnh rất rộng, sóng biển cao trên 10m, biển động dữ dội, đặc biệt nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động ở khu vực bắc biển Đông, bão có thể gây mưa lớn tại các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An với lượng mưa khoảng 150-250 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ảnh hưởng tới an toàn hồ đập, ngập lụt tại các đô thị và vùng trũng thấp. Ngay sau bão số 9, nguy cơ bão số 10 sẽ tiếp tục di chuyển vào biển Đông có khả năng tác động trực tiếp đến vùng biển và đất liền nước ta, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất trên biển.

Bộ KH&CN đã yêu cầu các Sở Khoa học và Công nghệ, các doanh nghiệp viễn thông tập trung chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó với bão số 9, mưa lũ do bão số 9 và bão số 10 đang di chuyển vào biển Đông thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, lưu ý đảm bảo các trang thiết bị dự phòng, dự trữ xăng dầu sẵn sàng chạy máy phát điện khi mất điện lưới.

Các doanh nghiệp viễn thông báo cáo, cập nhật danh sách kèm theo vị trí các trạm BTS chịu được rủi ro thiên tai cấp 4 cho Sở Khoa học và Công nghệ để báo cáo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp tỉnh. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông vệ tinh chỉ đạo chi nhánh tại các tỉnh sử dụng thiết bị vệ tinh để đảm bảo thông tin liên lạc cho chỉ đạo điều hành khi mạng công cộng gặp sự cố.