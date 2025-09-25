Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa thông tin, đến 13h chiều nay (25/9), vị trí tâm bão Bualoi ở vào khoảng 11,1 độ Vĩ Bắc; 128,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/h.

Dự báo khoảng đêm 26/9, bão Bualoi sẽ đi vào vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 năm 2025.

Hướng di chuyển của bão Bualoi cập nhật chiều 25/9. Nguồn: NCHMF

Dự báo diễn biến và tác động của bão Bualoi

13h ngày 26/9: Vị trí 13,1°N - 123,2°E; Cường độ cấp 12, giật cấp 15; Hướng di chuyển Tây Tây Bắc, 20km/h.

13h ngày 27/9: Vị trí 14,8°N - 117,5°E, đi vào Biển Đông; Cường độ cấp 12, giật cấp 15; Hướng di chuyển Tây Tây Bắc, khoảng 25km/h. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3 - phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông.

13h ngày 28/9: Vị trí 16,4°N - 111,0°E; Cường độ cấp 12-13, giật cấp 16; Hướng di chuyển Tây Tây Bắc, 25km/h, có khả năng mạnh thêm. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3 - Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa).

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, cường độ còn có khả năng mạnh thêm.

Trung tâm khí tượng nhận định khả năng bão Bualoi (bão số 10) di chuyển vào Trung Bộ là kịch bản có xác suất cao nhất, do giai đoạn này theo quy luật bão sẽ vào miền Trung. Tuy nhiên, dự báo từ các mô hình và trung tâm quốc tế đang khá phân tán. Trung tâm sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật các diễn biến của bão trong thời gian tới.

Do ảnh hưởng của bão Bualoi, từ chiều tối 26/9, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông gió cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9. Vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 15, sóng cao 5-7m, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Tin cuối cùng về bão số 9 Ragasa

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cho biết, chiều nay (25/9), áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 9) đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Quảng Ninh.

Đến 13h, vị trí vùng áp thấp ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 107,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ). Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây suy yếu và tan dần.