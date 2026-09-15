XEM CLIP: (Hình ảnh từ camera hành trình của ô tô khách)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h31 ngày 15/9, tại Km 201+000 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (thuộc địa phận thôn An Duyên, xã Thường Tín, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 ô tô.

Thời điểm xảy ra tai nạn, 3 ô tô lưu thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, hướng Hà Nội đi Ninh Bình. Đến địa điểm trên, ô tô con mang BKS 29E-303.XX do tài xế C.T.N. (SN 1989) điều khiển, trên xe có ông N.Q.V. (SN 1985), đã tông vào xe khách loại 16 chỗ mang BKS 35H-126.XX do tài xế T.N.L. (SN 1975) điều khiển và ô tô nhãn hiệu Lexus đeo biển 30L-268.XX do tài xế N.V.Đ. cầm lái.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh: Cục CSGT

Cả 3 phương tiện đều bị hư hỏng sau cú va chạm. Ảnh: Cục CSGT

Sau cú va chạm mạnh, cả 3 ô tô đều bị hư hỏng nặng. Ông N.Q.V. (đi trên ô tô con) bị thương, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai; bà Đ.T.H. (SN 1967; đi trên ô tô khách) bị thương.

Còn theo hình ảnh từ camera hành trình của ô tô khách, thời điểm trước khi xảy ra tai nạn, ô tô nhãn hiệu Lexus liên tục đánh võng, cản trở ô tô khách di chuyển. Đến Km 201+000, ô tô Lexus dừng đột ngột giữa đường. Khoảng 7 giây sau, xảy ra va chạm giữa các xe.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT, Bộ Công an) đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để cấp cứu người bị nạn và phối hợp với Công an xã Thường Tín giải quyết vụ việc.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.