Báo VietNamNet đã chia sẻ hoàn cảnh của em Nguyễn Mạnh Dũng (SN 2009, ở thôn An Phú, xã Cao Minh, tỉnh Phú Thọ), nhân vật trong bài viết: “Người đàn ông rơi nước mắt nghe con trai bệnh nặng cầu xin: Bố ơi cho con về nhà”.

Đại diện Báo VietNamNet đã trao số tiền 150.175.000 đồng, tấm lòng bạn đọc giúp đỡ gia đình em Nguyễn Mạnh Dũng

Tháng 8/2021, Dũng bị đau bụng dữ dội. Sau khi thăm khám tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc (nay là tỉnh Phú Thọ), bác sĩ phát hiện Dũng bị chảy máu trong bụng nên chuyển Dũng lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Tại đây, bác sĩ cho biết Dũng bị đứt ba mạch máu ở thận phải, phải mổ cấp cứu cắt một bên thận, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng.

Sau 22 ngày nằm ở khoa Hồi sức tích cực đặc biệt, bác sĩ lại phát hiện Dũng mắc ung thư phần mềm giai đoạn 4 nên chuyển em sang Bệnh viện K Tân Triều điều trị. Cũng từ đó, Dũng phải vào viện triền miên.

Từ tháng 9/2021 đến tháng 11/2022, Dũng đã trải qua 14 lần phẫu thuật để lấy khối u di căn. Tuy nhiên, nhiều khối u nằm ở vị trí quá nguy hiểm không thể phẫu thuật nên Dũng phải điều trị hóa chất liên tục đến nay. Tháng 10/2025, bệnh tình của Dũng trở nặng. Các khối u phát triển nhanh, khối ở gan phình to khiến bụng em trướng lên, cơn đau hành hạ suốt ngày đêm.

Hoàn cảnh gia đình Dũng rất khó khăn, thuộc hộ cận nghèo. Bố mẹ Dũng ly hôn, một mình bố Dũng - anh Nguyễn Ngọc Bách, gồng gánh nuôi hai con nhỏ. Năm 2019, không may anh Bách gặp tai nạn lao động khi làm tại công ty gạch ốp lát, bị băng tải cuốn mất hoàn toàn cánh tay phải, mất sức lao động.

Sau khi hoàn cảnh của Dũng được Báo VietNamNet chia sẻ, gia đình đã nhận được nhiều sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng. Số tiền 150.175.000 đồng của bạn đọc gửi về quỹ báo đã được chuyển đến tận tay gia đình.

Anh Bách cho biết: Hiện Dũng vẫn điều trị theo phác đồ của bác sĩ. Mặc dù căn bệnh của Dũng đã ở thể nặng và di căn nhưng gia đình vẫn tìm mọi cách để cứu con.

"Số tiền của mọi người giúp đỡ là tia hy vọng để con có thêm động lực chữa bệnh. Ân nghĩa này gia đình chúng tôi không bao giờ quên được”, anh Bách bày tỏ.