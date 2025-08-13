U21 Indonesia thua U21 Việt Nam 0-3 ở vòng bảng. Đội bóng này từ chỗ không được vào vòng 1/8 (do xếp thứ 5 bảng A) bất ngờ được nhận vé sau khi U21 Việt Nam bị LĐBC thế giới (FIVB) xử thua 4 trận, đồng thời một VĐV của Việt Nam bị loại khỏi giải.

Sau khi U21 Việt Nam bị "đánh xuống hạng" (từ vị trí nhì bảng xuống cuối bảng), U21 Indonesia được đôn lên vị trí thứ 4 bảng A, giành vé dự vòng 1/8. Đối thủ của đội chủ nhà là Ý, diễn trong ngày 13/8. Tấm vé "từ trên trời rơi xuống" khiến HLV Marcos Sugiyama và các học trò bất ngờ.

HLV tuyển bóng chuyền nữ U21 Indonesia, Marcos Sugiyamara bất ngờ khi được dự vòng 1/8 tại giải vô địch thế giới 2025. Ảnh: Antaranews

"Tôi chưa từng nghe điều này trước đây, nhưng đây không phải là việc của chúng tôi. Nếu điều này thực sự xảy ra, thì Indonesia phải chuẩn bị cho trận đấu ở vòng 16 đội", HLV Marcos Sugiyama nói.

Phía Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) trong sáng 13/8 chính thức lên tiếng về vụ việc. Theo VFV, tổ chức này đang tiến hành khiếu nại theo quy trình của FIVB, đồng thời phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam để làm rõ và bảo vệ quyền lợi của VĐV cũng như uy tín của bóng chuyền Việt Nam.

HLV Marcos Sugiyama của U21 Indonesia nêu quan điểm: "Quy trình này phụ thuộc vào quyết định của FIVB. Còn với chúng tôi là phục hồi thể lực cho đội tuyển khi có nhiều VĐV chấn thương".