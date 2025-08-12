VĐV bóng chuyền Puerto Rico ôm mặt khóc vì thua U21 Việt Nam
Các VĐV U21 Puerto Rico rất thất vọng khi để thua đội bóng bị đánh giá yếu hơn là U21 Việt Nam tại giải bóng chuyền U21 vô địch thế giới 2025.
Ảnh: Volleyballworld
U21 Việt Nam dù cất giữ các trụ cột vẫn có được chiến thắng 3-1 trước U21 Puerto Rico ở trận đấu cuối vòng bảng giải bóng chuyền nữ U21 thế giới, chiều ngày 12/8/2025.
Không chỉ trở thành "hiện tượng" với những chiến thắng gây sốc, các chân dài bóng chuyền U21 Việt Nam còn thu hút mọi ánh nhìn tại giải thế giới bởi vẻ đẹp nổi bật.
Tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ trước U21 Puerto Rico ở lượt trận cuối bảng A, lúc 13h ngày 12/8, tại giải U21 vô địch thế giới 2025.