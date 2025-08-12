u21 bong chuyen viet nam Rico 11.jpg
Xếp hạng 15 thế giới, được đánh giá cao hơn về thể hình, thể lực, nhưng U21 Puerto Rico gặp rất nhiều khó khăn khi đối đầu với U21 Việt Nam (hạng 25 thế giới). Đội bóng đến từ Nam Mỹ thua liên tiếp trong 2 set đầu, sau đó gỡ 1-2 nhưng chịu thất bại chung cuộc 1-3.
u21 bong chuyen viet nam Rico 8.jpg
Trận đấu kết thúc, các cô gái  U21 Puerto Rico thể hiện rõ sự thất vọng.
u21 bong chuyen viet nam Rico 9.jpg
Dù không chủ quan nhưng U21 Puerto Rico vẫn bị thua trước đối thủ yếu hơn đến từ Đông Nam Á.
u21 bong chuyen viet nam Rico 10.jpg
Một số tay đập U21 Puerto Rico bật khóc ngay trên sân sau khi trận đấu kết thúc.
u21 bong chuyen viet nam Rico 3.jpg
Ở trận đấu này, U21 Việt Nam chơi hiệu quả trong cả tấn công và phòng ngự.
u21 bong chuyen viet nam Rico 5.jpg
Chuyền 2 Thùy Linh tiếp tục có một trận đấu gây ấn tượng.
u21 bong chuyen viet nam Rico 7.jpg
Các cô gái Việt Nam chỉ để thua ở set 3 khi U21 Puerto Rico chơi đầy cố gắng.
u21 bong chuyen viet nam Rico 2.jpg
Hà Kiều Vy và các đồng đội thi đấu rất tự tin trước các đối thủ mạnh.
u21 bong chuyen viet nam Rico 4.jpg
Kết thúc vòng bảng, U21 Việt Nam chỉ thua duy nhất trước Argentina, thắng Indonesia, Canada, Serbia và Puerto Rico, giành vé vào vòng 16 đội trong lần đầu tiên tham dự giải thế giới. 
u21 bong chuyen viet nam Rico 1.jpg
Bùi Thị Ánh Thảo chính là VĐV ghi điểm tốt nhất của U21 Việt Nam trong trận đấu. Chủ công 16 tuổi ghi được 18 điểm, bao gồm 16 điểm tấn công và 2 điểm phát bóng.  Đối thủ của các cô gái Việt Nam ở vòng 16 đội sẽ được xác định sau khi vòng bảng kết thúc.

