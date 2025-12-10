Chuyển đổi số mạnh mẽ, hơn 85% hồ sơ được nộp qua mạng

Trụ sở Đảng ủy & UBND xã Đường An

Theo báo cáo tổng kết hoạt động hành chính công trong giai đoạn từ 1/7 đến 26/11/2025, bộ phận một cửa xã Đường An (đơn vị hành chính mới sau sáp nhập) đã đạt được những thành tích vượt trội.

Tổng số hồ sơ tiếp nhận là 8.930 hồ sơ thủ tục hành chính.

Tỷ lệ nộp trực tuyến ấn tượng, có tới 7.600 hồ sơ được nộp qua mạng, chiếm 85,10% tổng số hồ sơ.

Đây là kết quả của công tác tuyên truyền, hướng dẫn sát sao, thực hiện nghiêm túc Nghị định 118 của Chính phủ về việc khuyến khích người dân nộp hồ sơ trực tuyến.

Trong cùng kỳ, xã Đường An đã giải quyết được 8.914 hồ sơ, đạt tỷ lệ hoàn thành gần như tuyệt đối.

Số lượng hồ sơ được giải quyết trước hạn đạt 8.889 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,8%.

Đội ngũ cán bộ xã đã tập trung giải quyết kịp thời các nhu cầu thiết yếu của người dân trong những lĩnh vực có lượng hồ sơ lớn như thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính, hoàn thành việc cấp được 2 hồ sơ cấp sổ đỏ lần đầu.

Trung tâm hành chính công xã Đường An

Với sự nỗ lực vượt khó, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Tường An đã giúp bộ phận một cửa khắc phục sự cố kỹ thuật, đảm bảo tiến độ giải quyết gần như tuyệt đối.

Dù đạt được những thành tích ấn tượng, báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra 14 hồ sơ bị quá hạn. Nguyên nhân được xác định là do sự cố khách quan như lỗi phần mềm hệ thống, hạ tầng dịch vụ công và hệ thống thông tin giải quyết TTHC còn tình trạng chưa ổn định trong giai đoạn tháng 7 và đầu tháng 8.

Tiềm năng và định hướng phát triển

Việc sáp nhập trên cơ sở nhập một phần diện tích tự nhiên của 5 xã cũ đã tạo ra một đơn vị hành chính cấp xã có quy mô lớn hơn, tuy có những khó khăn ban đầu nhưng về lâu dài cũng tạo thuận lợi trong việc quản lý tập trung và quy hoạch đồng bộ.

Về phát triển kinh tế, xã Đường An đang tập trung quy hoạch theo định hướng đô thị hóa, với các khu vực trọng điểm như phát triển khu thương mại - dịch vụ để thúc đẩy giao thương; Thu hút đầu tư vào khu công nghiệp nhẹ để tạo việc làm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tăng cường nguồn lực phát triển.

Cổng làng Đường An và con đường vào trung tâm hành chính xã

Về cơ cấu hành chính, việc áp dụng mô hình chính quyền địa phương hai cấp (từ 1/7/2025) tạo nên một bộ máy tinh gọn hơn, giúp tối ưu hóa hoạt động và nâng cao chất lượng dịch vụ công.

Với những thành tích ấn tượng về tốc độ số hóa và chất lượng giải quyết công việc, xã Đường An đang trở thành một trong những điểm sáng về hành chính công phục vụ tại TP. Hải Phòng, góp phần củng cố niềm tin và sự hài lòng của người dân vào chính quyền số.

Huy Nam