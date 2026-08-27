Ngày 27/8, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” trên mạng Internet, khởi tố 14 bị can và bắt tạm giam 6 đối tượng liên quan đến các cổng game “KUBET.net” và “B52.club.bid”.

Theo cơ quan điều tra, thông qua ứng dụng Telegram, các đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) đã thuê một nhóm người Việt Nam để thực hiện việc chuyển, nhận tiền phục vụ hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Các đối tượng sử dụng hình thức mua bán tiền điện tử nhằm thực hiện giao dịch, luân chuyển dòng tiền.

Các đối tượng trong vụ án. Ảnh: CACC.

Từ tháng 9/2024 đến tháng 1/2025, nhóm người Việt Nam do Nguyễn Thế Anh (SN 1989, trú tại Hà Nội) cầm đầu đã sử dụng 90 tài khoản ngân hàng được mở tại 9 ngân hàng khác nhau để phục vụ hoạt động của đường dây.

Nhóm này thuê một căn hộ chung cư tại phường Phú Diễn (Hà Nội) làm địa điểm hoạt động; chia thành 2 ca, tổ chức hoạt động 24/24 giờ. Nhiệm vụ của nhóm này là theo dõi, chuyển, nhận tiền và thực hiện quét mã sinh trắc học trên các tài khoản ngân hàng theo yêu cầu.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định hoạt động của đường dây liên quan đến khoảng 131.320 tài khoản đánh bạc, với tổng số tiền giao dịch phục vụ việc đánh bạc khoảng 500 tỷ đồng.

Đáng chú ý, để che giấu dòng tiền và gây khó khăn cho công tác phát hiện, xác minh, các đối tượng sử dụng hàng trăm tài khoản ngân hàng khác nhau làm tài khoản trung gian. Tiền liên tục được chuyển qua lại giữa các tài khoản, tạo ra nhiều lớp giao dịch nhằm che giấu nguồn gốc và mục đích sử dụng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.