Trường nội trú liên cấp Buôn Đôn. Ảnh: Hải Dương

Ngày 13/8, trao đổi với VietNamNet, ông Thái Văn Lộc, Hiệu trưởng Trường nội trú liên cấp Buôn Đôn, cho biết nhà trường đang phối hợp với địa phương tìm phương án phù hợp cho 27 học sinh từ lớp 1 đến lớp 3, trú tại buôn Đrang Phốk, trước khi bước vào năm học mới.

Trong số này có 6 học sinh lớp 1, 11 học sinh lớp 2 và 10 học sinh lớp 3.

Trước đó, trong quá trình tuyên truyền, vận động phụ huynh đưa con em ra học tại Trường nội trú liên cấp Buôn Đôn, gia đình của 27 học sinh đã đề đạt nguyện vọng cho các em tiếp tục học tại các lớp trong buôn để thuận tiện đưa đón và chăm sóc hằng ngày.

Theo các phụ huynh, quãng đường từ buôn Đrang Phốk đến trường dài khoảng 17km, việc đưa đón con đi học mỗi ngày gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, các em đều còn nhỏ, chưa quen xa gia đình nên việc ở lại nội trú khiến nhiều phụ huynh lo lắng.

Trước nguyện vọng này, lãnh đạo Trường nội trú liên cấp Buôn Đôn đã ghi nhận và xây dựng một số phương án để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Giáo viên đi vận động học sinh trong buôn Đrang Phốk. Ảnh: TVL

Theo ông Thái Văn Lộc, học sinh lớp 1, lớp 2 và lớp 3 còn nhỏ, kỹ năng tự phục vụ và chăm sóc cá nhân còn hạn chế, nhất là vào buổi tối và sáng sớm. Nếu tổ chức nội trú cho các em, nhà trường phải bố trí thêm nhân lực chăm sóc và nguồn kinh phí phù hợp.

Vì vậy, sau khi phụ huynh đề đạt nguyện vọng, nhà trường đã tổng hợp để báo cáo, xin ý kiến cấp trên.

Hiện nhà trường đưa ra 3 phương án.

Phương án thứ nhất là lập danh sách 27 học sinh đăng ký nội trú để trình cấp trên xem xét, đồng thời đề xuất kinh phí hợp đồng thêm nhân viên phục vụ, chăm sóc các em hằng ngày.

Phương án thứ hai là phụ huynh đưa đón học sinh đi học và trở về nhà mỗi ngày. Tuy nhiên, với quãng đường xa, phương án này có thể khiến mỗi gia đình phải dành một lao động thường xuyên đưa đón con, ảnh hưởng đến công việc và thu nhập.

Phương án thứ ba là bố trí cho 27 học sinh tiếp tục học tại buôn Đrang Phốk. Nếu được cấp có thẩm quyền đồng ý, nhà trường sẽ sắp xếp giáo viên luân phiên vào buôn giảng dạy, trước mắt ưu tiên các đảng viên và giáo viên trẻ tình nguyện tham gia.

“Việc giảng dạy sẽ được bố trí luân phiên. Đối với bữa ăn bán trú, nhà trường dự kiến bố trí một người vào nấu bữa trưa cho các em”, ông Lộc cho biết.

Những học sinh buôn Đrang Phốk khả năng sẽ được bố trí học tại chỗ. Ảnh: TVL

Xin bố trí điểm học ngay tại buôn

Liên quan đến đề xuất trên, ông Nguyễn Công Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Buôn Đôn, cho biết sau khi làm việc và thống nhất với nhà trường, địa phương đang xin ý kiến Sở GD&ĐT về phương án bố trí điểm học tại buôn Đrang Phốk để các em được học tại chỗ.

Theo ông Dũng, Đrang Phốk là buôn có đặc thù riêng, nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào M'nông và Ê Đê. Buôn nằm cách trường chính gần 20km, giao thông đi lại khó khăn và chưa có tuyến xe thường xuyên ra vào.

“Nếu bố trí cho các em học tại buôn, nhà trường sẽ luân phiên giáo viên vào giảng dạy”, ông Dũng cho biết.

Trường nội trú liên cấp xã Buôn Đôn được khởi công từ tháng 10/2025, với tổng mức đầu tư hơn 150 tỷ đồng. Sau hơn 10 tháng thi công, công trình đã hoàn thành và đang chuẩn bị đưa vào sử dụng.

Ngôi trường dự kiến là nơi học tập, rèn luyện của hơn 1.000 học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 trên địa bàn xã biên giới Buôn Đôn.

Hiện lãnh đạo nhà trường cùng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đang khẩn trương hoàn tất các công việc chuẩn bị cho năm học mới.

Để học sinh sớm thích nghi với môi trường học tập và sinh hoạt nội trú, nhà trường đã chủ động đề nghị Đảng ủy, UBND xã phối hợp với lực lượng công an và bộ đội địa phương hỗ trợ trong thời gian đầu.

Các cán bộ, chiến sĩ sẽ cùng nhà trường hướng dẫn học sinh hình thành nếp sinh hoạt như giờ thức dậy, gấp chăn màn, giữ gìn vệ sinh cá nhân và làm quen với môi trường nội trú.