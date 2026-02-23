Dương Quốc Hoàng có sự khởi đầu đẹp như mơ trong năm 2026 với chức vô địch Premier League Pool, sau khi đánh bại đương kim Á quân Francisco Sanchez Ruiz (Tây Ban Nha) 7-4 trong trận chung kết.

Anh đi vào lịch sử khi trở thành cơ thủ Việt Nam và châu Á đầu tiên đăng quang tại Premier League Pool - giải đấu danh giá của Mỹ. Đây là giải đấu mời thuộc hệ thống World Nineball Tour do Matchroom tổ chức, quy tụ 16 cơ thủ pool 9 bi hàng đầu thế giới thi đấu vòng tròn tính điểm trong nhiều ngày để chọn ra các tay cơ xuất sắc vào vòng knock-out tranh ngôi số 1.

Dương Quốc Hoàng đang ở đỉnh cao sự nghiệp.

Chức vô địch Premier League Pool 2026 được xem là danh hiệu lớn nhất trong sự nghiệp quốc tế của Dương Quốc Hoàng tính đến thời điểm hiện tại, sau chức vô địch Scottish Open hồi năm 2024.

Không chỉ là biểu tượng truyền cảm hứng với lớp trẻ, với chức vô địch ở giải đấu được ví như "Ngoại hạng Anh" của billiards pool chuyên nghiệp, Dương Quốc Hoàng bỏ túi 25 nghìn USD (khoảng 650 triệu đồng) sau những nỗ lực tuyệt vời.

Hoàng "Sao" cũng trở thành tay cơ "săn" tiền thưởng hàng đầu Việt Nam. Chỉ tính riêng trong năm 2025, anh giành 15.000 USD tại World Pool Championship (lọt vào vòng 16), 70 triệu đồng từ chức vô địch nội dung Pool 9 bi tại chặng cuối HBSF Final, 500 triệu đồng (Reyes Cup), khoảng 80 triệu đồng (Á quân Universal Sniper 9-Ball Open)...