Sức mạnh số 1 thế giới

Ngày hôm sau của mọi giải đấu lớn luôn chứng kiến một cuộc “tản đàn” kéo dài: các tay vợt và ê-kíp lần lượt rời đi về những điểm đến riêng. Với Carlos Alcaraz, điểm đến là quê nhà Murcia, quá cảnh Madrid.

Sau khi hoàn tất mọi nghĩa vụ truyền thông, tay vợt số 1 thế giới tự hỏi: “Tiếp theo là…”. Anh chần chừ khi nghĩ đến chặng dừng tiếp theo. Vì sự mệt mỏi, thiếu ngủ, lượng adrenaline tích tụ rồi tụt xuống, hay bất cứ lý do nào, anh dường như chưa thật sự rõ ràng.

Alcaraz khẳng định vị thế số 1 thế giới hiện nay. Ảnh: EFE

Theo lịch, đó là Rotterdam, nơi cách đây một năm anh giành danh hiệu trong nhà đầu tiên ở đẳng cấp đỉnh cao, nhưng lần này anh quyết định rút lui.

Sau một tháng căng thẳng tại Australia, Alcaraz chọn nghỉ ngơi hồi phục. Nỗ lực trong ba tuần tại Melbourne là rất lớn, và việc thích nghi tức thì giữa hai môi trường cũng không hề dễ, từ mùa hè Nam bán cầu sang mùa đông Bắc Âu, lại còn thi đấu trong nhà.

Việc không tham dự khiến anh mất trực tiếp 500 điểm trên bảng xếp hạng, điều mà hiện tại anh có thể chấp nhận, khi vẫn đang hơn người bám đuổi gần nhất, Jannik Sinner, tới 3.350 điểm.

“Tôi còn nhiều giải phía trước. Từ giờ trở đi, tôi không muốn để vuột bất cứ điều gì, hoặc ít nhất là cố không để vuột”, anh nói sau khi đánh bại Novak Djokovic ở chung kết, giành Grand Slam thứ 7, bước qua một cột mốc lịch sử mới - ở tuổi 22, người trẻ nhất hoàn tất bộ sưu tập Grand Slam - và thể hiện tham vọng lớn.

Gần như không thể bị ngăn cản suốt 10 tháng qua, Alcaraz còn nhiều mục tiêu phía trước, ngoài việc sau Australia, anh cũng đã khoanh đỏ Davis Cup vào cuối năm.

“Tôi luôn nói mình thi đấu vì đất nước, và vô địch cùng Tây Ban Nha khiến tôi đặc biệt xúc động”, Carlitos chia sẻ. Sau khi rút khỏi Rotterdam, anh sẽ tới Doha.

Năm ngoái anh để lại dư vị đắng khi thua Jiri Lehecka ở tứ kết, nên lần này sẽ tìm cách sửa sai trước khi bước vào tour Bắc Mỹ trên mặt sân cứng tháng Ba.

Động lực của Alcaraz

Ngay đầu năm 2026, Alcaraz đã bắn trúng đích. Chung kết với Djokovic khởi đầu khó khăn, nhưng tay vợt Serbia hụt hơi và anh phản ứng. Dù vậy, Djokovic vẫn vùng lên, thậm chí có break-point ở set 4 - nếu tận dụng được, cục diện có thể đã rất khác.

“Nole mãi là Nole”, và chỉ một sai sót nhỏ trước anh cũng phải trả giá đắt, bất kể tuổi tác. Alcaraz hiểu rõ điều đó, siết lại trận đấu, lo sợ cơn ác mộng khác, và trong khoảnh khắc then chốt anh nhận được sự tiếp sức từ khu huấn luyện. Một tiếng hét vang lên.

“Nhảy đi, Carlitos, nhảy đi!”. “Hãy lao mình từ trên núi xuống!”. Ngôn ngữ kích thích kỳ lạ nhưng quen thuộc.

Khi bước ra sân Caja Magica ở Madrid, anh thường nghe - như một sự ưu ái của ban tổ chức - bản Eye of the Tiger gắn với quá trình rèn luyện của Rocky Balboa, và một lần nữa, Sylvester Stallone trở thành nguồn cảm hứng.

Mục tiêu của Alcaraz là giành cả 4 Grand Slam trong năm 2026. Ảnh: EFE

Một thành viên đội ngũ kể rằng để tự tạo động lực, Alcaraz còn tưởng tượng đến loạt phim Rambo; đặc biệt là cảnh chiến binh rơi tự do xuống khu rừng rậm trong First Blood.

“Ta là bò tót! Ta là bò tót!”, anh từng gào lên 4 năm trước, trong phiên bản bốc lửa nhất của mình, gân cổ phồng lên khi các trận đấu tại US Open 2022 ngày càng căng.

“Nào, nói chuyện với chính mình đi!”, HLV Samuel Lopez nhắc anh trong trận chung kết Australian Open 2026. Carlitos khẳng định: “Ngôn ngữ rất, rất mạnh mẽ”.

Quả vậy, Alcaraz, điềm tĩnh hơn so với cậu thiếu niên từng lao lên như bò tót ở New York, vẫn truyền đi thông điệp về cơn khát chiến thắng. No nê sau Australia ư? Không hề. Không vội nhưng không dừng, trước mắt anh là cơ hội tạo nên một mùa giải lịch sử khác.

Về khả năng giành cả 4 Grand Slam trong năm, Alcaraz thẳng thắn: “Điều đó rất khó. Rõ ràng, ai mà không muốn chứ? Chúng tôi làm việc để giành nhiều Grand Slam nhất có thể”.

“Ai mà không muốn có cả 4 trong cùng một năm?”, anh lặp lại. “Hy vọng một ngày nào đó. Nhưng như tôi luôn nói, cách tốt nhất là đi từng bước một”.