Trận chung kết rất được chờ đợi giữa Dương Quốc Hoàng và Francisco Sanchez Ruiz diễn ra hấp dẫn. Cơ thủ Việt Nam vẫn giữ được sự tự tin, bản lĩnh, thắng liền 3 ván đầu tiên, sau đó nâng tỉ số lên 5-2, 6-2. Những đường bi của Dương Quốc Hoàng rất "sáng", khiến đối thủ phải "đứng hình".

Ở ván thứ 7, dù Francisco Sanchez Ruiz có một tình huống dính bi nhưng vẫn thể hiện được kinh nghiệm của mình để giành chiến thắng, qua đó rút ngắn tỉ số còn 3-6.

Dương Quốc Hoàng lên ngôi vô địch Premier League Pool 2026.

Tạo ra khoảng cách an toàn nhưng Dương Quốc Hoàng thi đấu rất thận trọng. Tuy nhiên, điều khó tin đã xảy ra ở ván thứ 8, khi Hoàng "Sao" tưởng như kết thúc trận đấu nhưng lại đánh lắc lỗ ở viên bi cuối cùng, giúp đối thủ rút ngắn tỉ số còn 4-6.

Ở ván thứ 9, khi lặp lại tình huống "chốt sổ" trận đấu, Quốc Hoàng không mắc sai lầm khi đưa viên bi số 9 vào lỗ giữa, chiến thắng chung cuộc 7-4, giành chức vô địch đầy xứng đáng.

Trước khi vào chung kết, Dương Quốc Hoàng thể hiện phong độ cực ấn tượng khi vượt qua Francisco Sánchez Ruiz 5-4, đánh bại Eklent Kaci 5-3, thắng Chris Melling 5-2 và Albert Januarta 5-1... để có mặt trong top 4 cơ thủ xuất sắc nhất giải. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam có một cơ thủ vào tới bán kết Premier League Pool.

Ở vòng đấu này, tay cơ số 1 Việt Nam thắng nghẹt thở cơ thủ 18 tuổi Albert Januarta (Indonesia) với tỷ số 7-6 để tiến vào chung kết, gặp Francisco Sanchez Ruiz.

Dương Quốc Hoàng nâng cao cúp vô địch Premier League Pool 2026 - Ảnh: Matchroom

Premier League Pool 2026 quy tụ 16 tay cơ hàng đầu thế giới, diễn ra tại Florida (Mỹ) từ 19–23/2 với thể thức thi đấu vòng bảng và vòng knock-out. Với việc giành chức vô địch, Dương Quốc Hoàng "bỏ túi" giải thưởng 25 nghìn USD. Anh cũng là tay cơ Việt Nam và châu Á đầu tiên vô địch giải đấu danh giá này.

"Tôi quá vui sướng, quá hạnh phúc, xin cảm ơn mọi người", Dương Quốc Hoàng chia sẻ sau khi đăng quang Premier League Pool 2026.