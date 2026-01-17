Video: Militarnyi/Open Source Intel

Chuyên trang quân sự Militarnyi dẫn đoạn video được tài khoản “Open Source Intel” đăng trên mạng xã hội X cho thấy khí tài UH-60 đang được trực thăng CH-53 Sea Stallion của Không quân Israel vận tải ngang qua khu vực có người sinh sống ở độ cao thấp. Bất ngờ, chiếc UH-60 lao thẳng xuống mặt đất khiến cho người dân có mặt gần đó một phen hoảng hốt.

Điều tra sơ bộ được quân đội Israel tiến hành cho thấy phần dây cáp nối giữa hai trực thăng CH-53 và UH-60 bị đứt trong khi vận chuyển, dẫn đến sự việc trên. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên chiếc UH-60 đã bị hư hại nặng.

Khoảnh khắc chiếc UH-60 lao thẳng xuống mặt đất. Ảnh: Militarnyi/Open Source Intel

Theo trang Army Recognition, UH-60 Black Hawk là trực thăng đa nhiệm được quân đội Mỹ đưa vào sử dụng vào cuối thập niên 1970. UH-60 dài 19,76m; bán kính cánh quạt trên rotor 16,36m; cao 5,13m; trọng lượng rỗng 5,3 tấn; trọng lượng cất cánh tối đa là 8,39 tấn. Kíp phi công gồm 2 người. Khoang sau máy bay đủ rộng để có thể chở theo 11 lính được trang bị đầy đủ vũ khí.

Do là trực thăng đa nhiệm, nên UH-60 có thể chuyển đổi mục đích sử dụng từ dân sự như cứu hộ, cứu nạn sang quân sự như chiến đấu hay hỗ trợ hỏa lực đường không. Kho vũ khí trên phiên bản UH-60 quân sự khá đa dạng, khi máy bay được lắp 2 súng máy và 4 giá treo ở hai bên cánh cho các loại tên lửa Hydra 70; tên lửa dẫn đường bằng laser Hellfire; tên lửa không đối không Stinger… tùy theo nhiệm vụ.