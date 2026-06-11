Suýt chết sau trận cầu

Trao đổi với PV VietNamNet, Tiến sĩ, bác sĩ Tạ Quang Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Lão khoa Hà Nội cho biết, bệnh tim mạch hiện là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên thế giới. Tại Việt Nam, tỷ lệ mắc các bệnh tim mạch như tăng huyết áp, bệnh mạch vành, suy tim… ngày càng gia tăng và trẻ hóa.

Nhiều trường hợp rất trẻ, thậm chí ngoài 20 tuổi đã có những biến chứng nặng của bệnh lý tim mạch như nhồi máu cơ tim, vỡ thất, đột quỵ não… cần phải can thiệp hoặc phẫu thuật cấp cứu.

“Không ít bệnh nhân mắc các bệnh tim mạch thường suy nghĩ phải nghỉ ngơi tuyệt đối và hậu quả của việc ít vận động là mất khối cơ, giảm khả năng gắng sức. Ngược lại, nếu tập luyện không khoa học sẽ gây thiếu máu cơ tim, rối loạn nhịp thậm chí đột tử”, Tiến sĩ Thành nêu.

Tiến sĩ, bác sĩ Tạ Quang Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Lão khoa Hà Nội thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: Tiến Thành

Tiến sĩ Thành từng phải tiến hành can thiệp cấp cứu cho một bệnh nhân nam 56 tuổi có tiền sử đái tháo đường, tăng huyết áp, bệnh tim thiếu máu cục bộ. Dù có nhiều bệnh nhưng người đàn ông này cảm thấy cơ thể bình thường nên chủ quan không kiểm tra sức khỏe thường xuyên.

“Trước khi nhập viện, người bệnh tham gia đấu cầu lông. Sau 90 phút, ông đau ngực dữ dội và khó thở, được đưa vào viện cấp cứu. Kết quả khám, siêu âm tim phát hiện bệnh nhân đứt dây chằng van hai lá gây hở van hai lá và suy tim tối cấp nên được chuyển phẫu thuật, tránh nguy cơ tử vong”, Tiến sĩ Thành thông tin.

Người mắc bệnh tim mạch nên tập luyện ra sao?

Theo các chuyên gia, người mắc bệnh tim mạch hầu hết thường mắc những sai lầm khi tập thể thao như: Không khởi động vẫn gắng sức luyện tập khi cơ thể báo động, luyện tập trong điều kiện bất lợi (nắng nóng, lạnh sâu…) và tự ý ngừng các thuốc tim mạch, huyết áp.

BSCKII. Nguyễn Quang Anh, Trưởng khoa Nội, Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Nội nhấn mạnh, không vì những nguy cơ mà người mắc tim mạch ngừng vận động, tập luyện thể thao.

Với đa số bệnh nhân tim mạch, tập luyện là một phần của điều trị. Các khuyến cáo của Hội Tim mạch Mỹ và châu Âu đều khuyến cáo những người mắc các bệnh lý về tim mạch nên vận động thường xuyên.

Việc luyện tập phù hợp với người mắc bệnh tim mạch sẽ giảm khoảng 20-30% nguy cơ tử vong, giảm tái nhập viện vì suy tim, cải thiện chức năng tim, tăng khả năng gắng sức và giảm các yếu tố nguy cơ (béo phì, giảm huyết áp...), giảm căng thẳng tâm lý.

Bệnh nhân cần khởi động trước mỗi lần tập luyện 5-10 phút (đi bộ chậm và vận động khớp). Sau khi luyện tập 5-10 phút thì giảm dần cường độ.

- Người mắc bệnh mạch vành thì tránh chạy marathon, các môn thi đấu đối kháng quá sức.

- Người bị suy tim tránh môn gắng sức tối đa, cử tạ, thi đấu kéo dài.

- Người bị tăng huyết áp cẩn trọng với các môn cần nín thở dài như lặn, nâng tạ, chạy nước rút.

Tiến sĩ Thành lưu ý, bệnh nhân tim mạch nên được đánh giá nghiệm pháp gắng sức trước khi lựa chọn bộ môn luyện tập. Trong quá trình tập luyện, người bệnh ưu tiên vận động đều đặn, theo dõi dấu hiệu cảnh báo và ngừng tập đi khám nếu đau tức ngực, khó thở bất thường, hồi hộp kéo dài, choáng váng, ngất và cần kiểm soát tốt bệnh nền (tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lỡ máu).