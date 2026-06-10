Theo Tiến sĩ, lương y Phùng Tiến Giang, Chủ tịch Viện Nghiên cứu phát triển y dược cổ truyền Việt Nam, rau sam (tên khoa học: Portulaca oleracea) là loại cây mọc hoang rất phổ biến. Dù bị coi là cỏ dại, loại rau này lại chứa hàm lượng dinh dưỡng phong phú, có khả năng giảm viêm, giải độc, tốt cho xương khớp và hỗ trợ giảm các bệnh hô hấp.

Các nghiên cứu đã chỉ ra trong 100g rau sam tươi chứa 16 calo; 3,4g carbohydrate; 1,3g protein và các vitamin C, A, B6 cùng hàng loạt khoáng chất magie, mangan, canxi, phốt pho.

“Đối với bệnh nhân tiểu đường, rau sam được xem là một 'trợ thủ' tự nhiên đắc lực. Hàm lượng chất xơ dồi dào trong rau sam làm chậm quá trình hấp thu đường vào máu, từ đó ngăn ngừa tình trạng đường huyết tăng đột ngột sau khi ăn”, lương y Giang nói.

Rau sam có vị chua thanh mát là món ăn giải nhiệt mùa hè nhưng người có sỏi thận không nên ăn. Ảnh: Thanh Loan

Đồng thời, các hợp chất sinh học và chất chống oxy hóa mạnh mẽ trong loại rau này còn góp phần cải thiện độ nhạy insulin của cơ thể, hỗ trợ quá trình chuyển hóa glucose diễn ra trơn tru hơn, giúp người bệnh kiểm soát chỉ số đường huyết ổn định lâu dài.

Bên cạnh khả năng hỗ trợ trị tiểu đường, rau sam còn cung cấp khoáng chất quan trọng như kali, magie và canxi dồi dào. Cả ba chất dinh dưỡng này đều giúp cải thiện sức khỏe tim mạch bằng cách điều hòa huyết áp và giảm nguy cơ đột quỵ.

“Đó là những khoáng chất quan trọng cho sức khỏe xương, hỗ trợ sự phát triển và tăng trưởng khỏe mạnh, đồng thời giảm nguy cơ loãng xương. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng hấp thụ đủ các chất dinh dưỡng này, đặc biệt là magie, giúp giảm lo âu và tăng cường sức khỏe tinh thần”, lương y Giang thông tin.

Tuy nhiên, chuyên gia cũng lưu ý, trong rau sam hàm lượng axit oxalic tương đối cao - đây là một hợp chất hữu cơ có liên quan đến nguy cơ sỏi thận.

Mặc dù axit oxalic thường được đào thải khỏi cơ thể nhưng việc tiêu thụ thực phẩm có hàm lượng cao có thể gây ra phản ứng bất lợi cho bất kỳ ai nhạy cảm với hợp chất này.

Vì thế, người mắc sỏi thận nên tham khảo ý kiến trước khi thêm loại rau này vào chế độ ăn uống mỗi ngày.