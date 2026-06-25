"Đây là một khoảnh khắc đặc biệt trong cuộc đời, nên tôi đang vô cùng hạnh phúc. Hiện tại, tôi chỉ tập trung qua từng ngày để cố gắng hết sức mình cùng tuyển Việt Nam", tân binh Nguyễn Tài Lộc chia sẻ cảm xúc khi lần đầu tiên được khoác áo ĐTQG Việt Nam.

Tài Lộc cùng với Xuân Son và Hoàng Hên là những cầu thủ ngoại nhập tịch ở tuyển Việt Nam. Chân sút CLB Ninh Bình háo hức được sát cánh cùng các đồng đội trong chiến dịch ASEAN Cup sắp tới.

Tài Lộc cống hiến hết khả năng cho tuyển Việt Nam. Ảnh V.A

"Tôi biết Xuân Son và Hoàng Hên từ rất lâu rồi. Chúng tôi nói chuyện với nhau mỗi ngày về tuyển Việt Nam, điều đó giúp mọi thứ dễ dàng hơn với tôi. Chúng tôi cùng nhau tập luyện và chiến đấu để giúp đội tuyển đạt kết quả tốt nhất.

Tuyển Việt Nam là một tập thể rất đoàn kết. Tôi cũng từng thi đấu chung với rất nhiều cầu thủ ở đây rồi, nên đối với tôi, việc thích nghi diễn ra dễ dàng hơn. Vì vậy, giờ tôi cứ tập trung qua từng ngày và cố gắng cống hiến những gì tốt nhất thôi. Mục tiêu của tôi chỉ là chơi thật tốt. Tôi nỗ lực đá tốt và tiến bộ hơn qua từng ngày, chỉ vậy thôi", Tài Lộc cho biết.

Tài Lộc cùng các đồng đội quyết bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup. Ảnh: Hải Hoàng

"Gia đình tôi đang rất hạnh phúc, bởi vì họ cũng yêu quý Việt Nam rất nhiều. Nơi đây giống như ngôi nhà thứ hai của tôi vậy, và tôi luôn làm những điều tốt nhất cho Việt Nam", Tài Lộc khẳng định.

Nhận xét về tuyển Việt Nam cũng như các đồng đội, cầu thủ CLB Ninh Bình nói: "Tôi thấy đội tuyển rất mạnh, có nhiều cầu thủ trẻ tốt. Tôi từng thi đấu cùng Quang Hải, Hoàng Đức, Việt Anh... Tôi được chơi bóng cùng rất nhiều cầu thủ nên mọi thứ dễ dàng hơn nhiều".

Chiều 25/6, tuyển Việt Nam tiếp tục có buổi tập tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF. HLV Kim Sang Sik vẫn chưa có đủ quân số khi tiền vệ Ngô Đăng Khoa phải tập riêng với bác sĩ ở khách sạn.

Đình Bắc, Văn Lâm nỗ lực tập luyện. Ảnh: Hải Hoàng

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 2/7 đến 14/7. Trong thời gian tập huấn, đội tuyển thi đấu ba trận đấu tập với các “quân xanh” được lựa chọn phù hợp với yêu cầu giáo án của BHL, qua đó rà soát lực lượng và hoàn thiện các phương án chuyên môn.

Kết thúc chuyến tập huấn, đội tuyển trở về Hà Nội tiếp tục tập luyện trước khi thi đấu trận giao hữu quốc tế với Myanmar vào ngày 18/7 trên SVĐ Thái Nguyên. Đây sẽ là cơ hội để Ban huấn luyện rà soát lực lượng và hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng trước thềm ASEAN Cup 2026. Tại giải đấu khu vực, tuyển Việt Nam ra quân gặp Timor Leste vào ngày 24/7 trên sân khách.