Tổng Thư ký VFF Nguyễn Văn Phú khẳng định bóng đá phong trào đóng vai trò nền tảng trong hệ sinh thái bóng đá quốc gia. Theo ông Phú các đội tuyển quốc gia được xây dựng từ nguồn lực xuất phát ở các trung tâm bóng đá cộng đồng và các sân chơi phong trào. Vì vậy, việc phát triển bóng đá phong trào có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Thông qua hội thảo, FIFA kỳ vọng VFF cùng các địa phương sẽ có thêm cơ sở để xây dựng các định hướng phát triển bóng đá nghiệp dư phù hợp. Ảnh: VFF

Đại diện FIFA, chuyên gia Aris Caslib cho biết FIFA đang phối hợp cùng VFF triển khai nghiên cứu chuyên sâu về bóng đá nghiệp dư tại các liên đoàn thành viên. Những dữ liệu thu thập được sẽ là cơ sở quan trọng để xây dựng các chiến lược phát triển phù hợp với điều kiện thực tiễn của bóng đá Việt Nam.

Chuyên gia Chokey Nima giới thiệu hệ thống báo cáo nghiên cứu của FIFA gồm báo cáo toàn cầu và báo cáo chuyên biệt dành cho từng liên đoàn thành viên. Theo đánh giá, bóng đá phong trào vẫn còn phát triển theo hướng phân tán, thiếu sự liên kết đồng bộ giữa các giải đấu, trường học và các tổ chức liên quan. Điều này có thể dẫn đến nguy cơ bỏ sót các tài năng trẻ trong quá trình phát hiện và đào tạo. Bên cạnh đó, số lượng HLV có chứng chỉ chuyên môn hiện vẫn còn hạn chế và thấp hơn đáng kể so với mức trung bình trên thế giới.

Các chuyên gia FIFA nhấn mạnh rằng để phát triển bóng đá phong trào hiệu quả cần tập trung vào bốn yếu tố cốt lõi gồm đối tượng tham gia, các hoạt động tổ chức, lực lượng thực hiện và phương thức phát triển phù hợp.