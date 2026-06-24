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Chiều 24/6, tuyển Việt Nam có buổi tập thứ 2 tại Hà Nội, chuẩn bị cho chiến dịch ASEAN Cup 2026.
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Ở buổi tập này, Thành Chung và Khuất Văn Khang phải tập riêng với bác sĩ. Trong khi đó, tân binh Ngô Đăng Khoa chưa xuất hiện trên sân do đang gặp chấn thương.
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Do thời tiết nắng nóng, tuyển Việt Nam lùi thời gian buổi tập vào lúc 17h.
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Dù vậy nhiệt độ ngoài trời vẫn lên tới 40 độ C.
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Đình Bắc, Hoàng Hên thấm mệt ngay ở phần khởi động.
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Tiền đạo CAHN liên tục phải uống nước.
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Tuyển Việt Nam tập luyện trong những ngày nắng nóng nhất của tháng 6 tại Hà Nội.
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HLV Kim Sang Sik có những điều chỉnh phù hợp về giáo án.
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Tân binh Patrik Lê Giang rất quyết tâm cạnh tranh suất bắt chính trong lần đầu tiên khoác áo tuyển Việt Nam.
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Tuyển Việt Nam có gần 2 tuần tập luyện tại Hà nội, trước khi lên đường sang Hàn Quốc tập huấn.
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Tuyển Việt Nam nỗ lực tập luyện, quyết bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup.

Ảnh: Hồ Hải Hoàng - V.A