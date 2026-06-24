Tiền vệ Nguyễn Quang Hải cùng các đồng đội ở tuyển Việt Nam vừa tập luyện, vừa thưởng thức bữa tiệc bóng đá tại World Cup 2026, với điểm nhấn là màn trình diễn của Ronaldo và Messi.
Ảnh: Hồ Hải Hoàng - V.A
Sau một thời gian dài duy trì bộ khung giàu kinh nghiệm, tuyển Việt Nam đang cho thấy kế hoạch trẻ hoá dựa trên lộ trình của HLV Kim Sang Sik cùng VFF theo đuổi.
Patrik Lê Giang rất xúc động khi giấc mơ khoác áo tuyển Việt Nam của mình đã trở thành sự thật. Anh khẳng định bản thân nỗ lực hết khả năng, cùng các đồng đội bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup.