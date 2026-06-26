Từ thất bại của Hàn Quốc

Thất bại 0-1 trước Nam Phi tại lượt cuối vòng bảng World Cup 2026 có thể xem là một trong những cú sốc lớn nhất của đối với người hâm mộ xứ sở kim chi, bởi Hàn Quốc được đánh giá cao hơn cũng như đang sở hữu một thế hệ cầu thủ được xem là ở độ chín nhất của sự nghiệp.

Trong đội hình xuất phát trước Nam Phi, Hàn Quốc có Kim Min-jae, Hwang In-beom, Hwang Hee-chan, Lee Kang-in hay thủ thành kỳ cựu Kim Seung-gyu. Phần lớn đều đang ở độ tuổi 27-30, thời điểm được xem là lý tưởng nhất của một cầu thủ chuyên nghiệp. Thế nhưng, những gì họ thể hiện lại hoàn toàn trái ngược với kỳ vọng.

Hàn Quốc (áo đỏ) không thiếu ngôi sao, nhưng thất bại bởi nhiều lý do trong đó có cả vấn đề động lực

Sau trận đấu, huyền thoại Park Ji-sung không giấu được sự thất vọng. Cựu đội trưởng tuyển Hàn Quốc cho rằng đội bóng của HLV Hong Myung-bo thiếu một kế hoạch tấn công rõ ràng và gần như không cho thấy dấu hiệu cải thiện qua từng trận đấu tại World Cup lần này.

Đáng chú ý hơn, Park Ji-sung chỉ thẳng rằng cảm giác đội tuyển Hàn Quốc dường như không thể hiện được khát vọng chiến thắng tương xứng với tiềm năng đang sở hữu. Khi bị dẫn bàn, đội bóng vẫn chơi thiếu đột biến, ít thay đổi và không tạo ra cảm giác sẵn sàng chấp nhận rủi ro để tìm bàn gỡ.

đến câu chuyện tuyển Việt Nam

Từ câu chuyện của Hàn Quốc, HLV Kim Sang Sik có lẽ cũng nhìn thấy một bài học đáng suy ngẫm cho tuyển Việt Nam trước thềm ASEAN Cup 2026.

Ở danh sách tuyển Việt Nam chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026 có độ tuổi trung bình khoảng 26,5 - tuổi rất đẹp trong bóng đá cũng như còn nhiều khát khao chinh phục đỉnh cao.

Không tương đồng về đẳng cấp, nhưng bài học về việc giữ động lực cho các học trò sau nhiều vinh quang cũng là vấn đề ông Kim Sang Sik cần lưu ý

Nhưng đó là lý thuyết, còn thực tế đòi hỏi các cầu thủ giữ nguyên vẹn khát vọng chinh phục một cách cao nhất khi đã có chẳng những 1 mà tới 2 lần vô địch ASEAN Cup chắc chắn là không đơn giản. Chính bóng đá Đông Nam Á hay chính Việt Nam từng chứng kiến nhiều đội, lứa cầu thủ sa sút sau những thành công chứ chẳng phải là mới.

Chính bởi thế, dù nhiệm vụ của HLV Kim Sang Sik trong thời gian tới có lẽ không chỉ nằm ở việc xây dựng chiến thuật hay tìm ra bộ khung tối ưu. Điều quan trọng hơn là giữ được sự cạnh tranh và khát khao bên trong tập thể mà tuyển Việt Nam đang xây dựng chuẩn bị cho các giải đấu phía trước.

Giữ được ngọn lửa ấy, có lẽ cũng là nhiệm vụ quan trọng không kém bất kỳ giáo án chiến thuật nào của HLV Kim Sang Sik dành cho tuyển Việt Nam hay lên phương án đối đầu với các đối thủ ở ASEAN Cup tới đây.