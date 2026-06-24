Tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho chiến dịch ASEAN Cup 2026 với nhiều gương mặt trẻ, cùng một số tân binh nhập tịch. Theo Quang Hải, các cầu thủ đều thể hiện sự chuyên nghiệp, cùng nỗ lực hết khả năng để hướng tới giải đấu khu vực với quyết tâm bảo vệ ngôi vô địch.

“Các bạn đều là những cầu thủ rất chuyên nghiệp và anh em không có gì lạ lẫm với nhau. Trong các sinh hoạt chung hay những lúc đi cà phê, bầu không khí rất thoải mái. Tất nhiên mỗi cá nhân đều có nhứng áp lực riêng khi khoác lên mình màu áo đội tuyển quốc gia. Những cầu thủ kỳ cựu như chúng tôi cố gắng gắn kết, giúp đỡ các em mới để toàn đội sớm trở thành một tập thể tốt nhất”, Quang Hải chia sẻ.

Quang Hải nỗ lực tập luyện. Ảnh: Hồ Hải Hoàng

Đối với trường hợp của tân binh Nguyễn Tài Lộc (Geovane Magno), Quang Hải nói vui rằng anh thấy cái tên rất lạ lẫm, nhưng không hề xa lạ về phong cách chơi bóng, do cả hai từng có thời gian cùng sát cánh trong màu áo CAHN trước đây.

Về sự vắng mặt của tiền vệ Ngô Đăng Khoa trong 2 buổi tập vừa qua, Quang Hải chô biết: “Sau mùa giải kéo dài khốc liệt trên nhiều mặt trận, việc một số cầu thủ gặp chấn thương nhẹ và cần thời gian hồi phục là điều hoàn toàn bình thường. Chắc chắn trong vài buổi tập tới, đội tuyển sẽ đón chào sự trở lại đầy đủ cầu thủ".

Tuyển Việt Nam quyết bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup. Ảnh: Hồ Hải Hoàng

Tiền vệ CAHN cũng nói về bầu không khí cùng xem World Cup vào khung giờ phù hợp của các thành viên tuyển Việt Nam. Quang Hải đặc biệt ấn tượng với những màn trình diễn đỉnh cao của các siêu sao thế giới như Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi, cho rằng đó là chất xúc tác tuyệt vời giúp anh em cầu thủ có những cuộc bàn luận vui vẻ, giải tỏa áp lực sau các buổi tập nặng.

"Chúng tôi vẫn dành thời gian để ngồi xem với nhau vào buổi sáng, ở những trận đấu ở giờ phù hợp. Còn những trận đấu mà muộn thì anh em phải xem lại highlight thôi. Với Ronaldo hay Messi, mỗi người có một thần tượng riêng. Chúng tôi có những bàn luận rất vui vẻ", Quang Hải nói.