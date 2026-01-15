Tích hợp kho dữ liệu hồ sơ sức khỏe

Thông tin trên được ông Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội chia sẻ bên lề lễ công bố hợp tác toàn diện giữa Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Trạm Y tế phường Vĩnh Hưng, diễn ra mới đây.

Mỗi xã, phường có một bệnh viện đồng hành

Theo ông Diện, vừa qua Sở Y tế Hà Nội đã lan tỏa chủ trương, định hướng mỗi xã, phường sẽ có ít nhất một bệnh viện đồng hành, hỗ trợ y tế cơ sở dưới nhiều hình thức khác nhau, từ hỗ trợ toàn diện đến hỗ trợ từng phần, phù hợp với điều kiện và năng lực của từng đơn vị. 120 bệnh viện trên địa bàn thủ đô có thể tham gia chương trình này.

Trạm Y tế phường Vĩnh Hưng được trang bị máy móc, thiết bị hiện đại phục vụ việc khám chữa bệnh. Ảnh: Như Ý

Một số mô hình bước đầu cho thấy hiệu quả rõ nét, điển hình như Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đang hỗ trợ hệ thống công nghệ thông tin, triển khai khám chữa bệnh từ xa và ứng dụng thiết bị bay không người lái (drone) để vận chuyển mẫu xét nghiệm, thuốc và vật tư y tế đến trạm y tế. Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn hỗ trợ trạm y tế phường Phú Thượng.

Song song với việc củng cố y tế cơ sở, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu hồ sơ sức khỏe toàn dân. Đây được xác định là bước đi nền tảng để hình thành hệ sinh thái dữ liệu y tế thống nhất, phục vụ công tác quản lý, theo dõi và chăm sóc sức khỏe người dân một cách chủ động, liên tục.

Theo ông Diện, thành phố đang chỉ đạo xây dựng lộ trình tích hợp dữ liệu dùng chung của toàn bộ hệ thống bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn vào trục tích hợp dữ liệu và kho dữ liệu dùng chung (big data). Dữ liệu của từng đơn vị sẽ được chuẩn hóa, đối soát, làm sạch và tích hợp vào hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân của người dân, gắn với Đề án 06 của Chính phủ.

Hệ thống đáp ứng yêu cầu liên thông và sử dụng hiệu quả các nhóm dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh; cho phép cơ sở khám, chữa bệnh, bác sĩ, người dân tra cứu, khai thác thông tin Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID.

Người dân khám tại Trạm y tế phường Vĩnh Hưng. Ảnh: Như Ý.

Trước mắt, dữ liệu kết nối 42 bệnh viện của Thủ đô. Ngày 13/1, UBND Thành phố Hà Nội đã làm việc với 120 bệnh viện đóng trên địa bàn và trong tương lai kho dữ liệu khám chữa bệnh sẽ dùng chung, hướng tới liên thông kết quả khám chữa bệnh.

“Khi hệ thống vận hành thông suốt, mỗi lần người dân đi khám ở bất kỳ đâu, dữ liệu đều được "đổ về" kho dữ liệu, từ đó phục vụ việc theo dõi liên tục và quản lý sức khỏe hiệu quả hơn”, ông Diện cho biết.

Dùng chung nguồn nhân lực y tế chất lượng cao

Về nhân lực y tế, ông Diện cho biết thành phố đang tiến hành rà soát tổng thể đội ngũ y tế, đồng thời tổ chức đào tạo và đào tạo lại cho cán bộ tuyến xã, phường. Trọng tâm là nâng cao năng lực quản lý bệnh không lây nhiễm, sử dụng hồ sơ sức khỏe điện tử và khai thác hiệu quả dữ liệu y tế trong chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Một định hướng quan trọng đang được Hà Nội triển khai là xây dựng chiến lược sử dụng nguồn nhân lực y tế chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô. Nguồn lực này bao gồm các chuyên gia đến từ viện nghiên cứu, bệnh viện Trung ương, các trường đại học y, cùng đội ngũ cán bộ y tế của thành phố. Việc hình thành cơ chế dùng chung nhằm huy động tối đa chất xám.

Trên cơ sở Luật Thủ đô và các cơ chế, chính sách đặc thù, thành phố sẽ xây dựng khung pháp lý và điều kiện thuận lợi để nguồn nhân lực chất lượng cao trực tiếp tham gia hỗ trợ y tế cơ sở, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật, công nghệ.

Theo lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội, khi cơ chế này đi vào vận hành đồng bộ, nguồn nhân lực chất lượng cao của Thủ đô không chỉ đóng góp quan trọng cho hệ thống y tế thành phố mà còn có khả năng lan tỏa, dẫn dắt và hỗ trợ các địa phương khác trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

