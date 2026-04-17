Ngày 17/4/2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) ban hành công văn gửi Trưởng ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia về việc thông tin hiện tượng El Nino và nhận định sớm về khả năng thiếu hụt nguồn nước.

Nguy cơ xuất hiện "siêu El Nino" vào cuối năm

Theo dự báo, El Nino sẽ hình thành từ tháng 6-8/2026 với xác suất 80-90%. Đặc biệt, có khoảng 20-25% khả năng hiện tượng này đạt mức rất mạnh (siêu El Nino) vào cuối năm, kéo dài sang năm 2027.

Nắng nóng mạnh xuất hiện sớm từ những tháng đầu năm 2026. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Thực tế, nắng nóng đã gia tăng sớm hơn trung bình nhiều năm. Từ đầu năm đến nay, lượng mưa toàn quốc thiếu hụt từ 10-40%, mực nước tại nhiều lưu vực sông đã xuống mức thấp kỷ lục. Bộ NN&MT nhấn mạnh: "Đây là dấu hiệu cảnh báo sớm về tình trạng thiếu nước nghiêm trọng ngay từ đầu mùa".

Dự báo các hình thái thời tiết cực đoan

Trong thời gian tới, nếu El Nino hình thành theo kịch bản dự báo, nhiệt độ trung bình trên cả nước có xu hướng cao hơn bình thường, số ngày nắng nóng gia tăng, cường độ gay gắt hơn năm 2025.

Lượng mưa có khả năng thiếu hụt ngay trong các tháng mùa khô năm 2026, đặc biệt giai đoạn từ cuối năm 2026 đến đầu năm 2027, với mức giảm phổ biến 25-50%. Đồng thời, mùa mưa có khả năng kết thúc sớm.

Điển hình, hệ thống sông Đà có nguy cơ thiếu hụt 10-25% dòng chảy ngay trong khoảng từ tháng 5-7/2026, tiềm ẩn rủi ro lớn đến việc cấp nước hạ du và an ninh năng lượng.

Tình trạng này cũng kéo theo nguy cơ rất cao xảy ra hạn hán và xâm nhập mặn nghiêm trọng tại khu vực Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và đồng bằng sông Cửu Long trong mùa khô 2026-2027.

Đáng lưu ý, trong các kỳ El Nino, dù số lượng bão trên Biển Đông có xu hướng ít hơn, nhưng cần đặc biệt đề phòng các cơn bão mạnh, quỹ đạo phức tạp. Đồng thời, các đợt mưa lớn cục bộ gây lũ quét, sạt lở vẫn có thể xảy ra bất thình lình.

Bộ NN&MT sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan khí tượng theo dõi chặt chẽ diễn biến ENSO để kịp thời phát hành các bản tin dự báo, giúp Chính phủ và các địa phương chủ động phương án ứng phó.