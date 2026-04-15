Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (15/4), bộ phận không khí lạnh cường độ yếu tiếp tục di chuyển xuống phía Nam, nén rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-26 độ vĩ Bắc.

Dự báo, từ đêm 16-17/4, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m, ở khu vực Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên) và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và rải rác có giông với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Từ ngày 17/4, Bắc Bộ trời chuyển mát.

Miền Bắc sắp đón liên tiếp ba đợt mưa giông, trời chuyển mát kéo dài. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Ngoài ra, chiều tối và tối ngày 15/4, khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa từ 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Bắc còn đón tiếp hai đợt mưa

Nhận định thời tiết các khu vực trên cả nước từ đêm 17-25/4, cơ quan khí tượng cho biết, ở khu vực Bắc Bộ còn đón tiếp hai đợt mưa diện rộng. Cụ thể, thời kỳ này, ban ngày trời vẫn có nắng, mưa rào và giông xuất hiện chủ yếu vào chiều tối và đêm. Đáng chú ý, đợt mưa thứ nhất diễn ra từ chiều tối 18-20/4 và đợt thứ hai từ 22-24/4; cả hai đợt đều có khả năng mưa vừa, mưa to rải rác, tiềm ẩn nguy cơ giông, lốc mạnh.

Khu vực Bắc Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng; thời kỳ 18-20/4, từ ngày 22-24/4 cũng khả năng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong khi đó, thời kỳ này, khu vực từ Nghệ An đến Đắk Lắk tiếp tục xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Sau đó, từ 17/4, khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Những khu vực còn lại chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng cao nguyên Trung Bộ chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Các chuyên gia khí tượng lưu ý, đây là giai đoạn chuyển mùa tại các tỉnh miền Bắc, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ. Do đó, người dân cần đặc biệt đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm mưa giông sau nắng nóng như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khi xảy ra mưa giông, người dân nên hạn chế ra đường nếu không thật sự cần thiết để tránh nguy cơ sét đánh, cây đổ, biển quảng cáo rơi và gió giật mạnh; nếu đang di chuyển ngoài đường, cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh đứng dưới cây lớn, cột điện hoặc khu vực trống trải.