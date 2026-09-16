El Nino rất mạnh, không khí lạnh hoạt động yếu

Theo nhận định khí hậu thời kỳ từ tháng 10/2026 đến tháng 3/2027 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trạng thái El Nino tiếp tục diễn biến mạnh, có thể ảnh hưởng đáng kể đến nền nhiệt và quy luật thời tiết tại Việt Nam.

Hiện tại, El Nino đang ở ngưỡng cường độ rất mạnh, với chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực xích đạo Trung tâm và phía Đông Thái Bình Dương (Nino 3.4) trong tuần thứ hai của tháng 9/2026 đạt 2 độ C.

El Nino hoạt động rất mạnh khiến mùa đông ở miền Bắc năm nay ấm hơn mọi năm. Ảnh: Hoàng Minh

Dự báo trong giai đoạn tháng 10-12/2026, xác suất El Nino đạt cường độ rất mạnh lên tới 98%, tăng 5% so với nhận định cùng thời kỳ được đưa ra trong tháng trước.

Sang tháng 1-3/2027, hiện tượng này được dự báo tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh, dù xác suất có xu hướng giảm. Nhiều khả năng El Nino còn kéo dài đến những tháng đầu mùa hè năm 2027.

Trong bối cảnh đó, không khí lạnh được dự báo hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm, ảnh hưởng đến diễn biến thời tiết mùa đông và đầu xuân tại miền Bắc.

Rét đậm, rét hại có thể xuất hiện muộn

Cơ quan khí tượng nhận định, các đợt rét đậm, rét hại trong thời kỳ tới có khả năng xuất hiện muộn hơn quy luật khí hậu.

Số ngày rét đậm, rét hại cũng được dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm. Điều này cho thấy mùa đông năm nay có thể có những giai đoạn rét không kéo dài hoặc ít ngày rét sâu hơn so với thông thường.

Tuy nhiên, việc không khí lạnh hoạt động yếu không đồng nghĩa miền Bắc sẽ không xuất hiện rét đậm, rét hại. Các đợt không khí lạnh mạnh vẫn có thể gây rét sâu, ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe người dân, cây trồng và vật nuôi.

Cùng với dự báo không khí lạnh hoạt động yếu, nhiệt độ trung bình trên cả nước trong những tháng tới được nhận định cao hơn trung bình nhiều năm.

Trong tháng 10-11/2026 và tháng 2-3/2027, nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn từ 1-2 độ, có nơi cao hơn.

Riêng tháng 12/2026 và tháng 1/2027, nền nhiệt tại các khu vực phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1,5 độ.

Diễn biến này có thể khiến thời tiết mùa đông tại miền Bắc có sự đan xen giữa những ngày lạnh và các giai đoạn nền nhiệt cao hơn thông thường.

Miền Bắc khả năng ít mưa phùn vào cuối mùa đông

Một điểm đáng chú ý khác trong nhận định khí hậu là từ cuối tháng 2/2027, số ngày mưa nhỏ, mưa phùn tại khu vực miền Bắc có khả năng ít hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Đây là hiện tượng thời tiết thường xuất hiện vào cuối mùa đông, đầu mùa xuân ở miền Bắc, nhất là trong những đợt không khí lạnh suy yếu kết hợp với độ ẩm cao.

Việc mưa phùn xuất hiện ít hơn có thể khiến thời tiết cuối mùa đông và đầu mùa xuân có những thay đổi đáng chú ý về độ ẩm, tầm nhìn và điều kiện sinh hoạt.

Dù không khí lạnh được dự báo hoạt động yếu, các hiện tượng thời tiết cực đoan vẫn có khả năng xảy ra.

Cơ quan khí tượng nhấn mạnh, trong thời kỳ chuyển mùa, giông, lốc, sét và mưa đá có thể xuất hiện trên phạm vi cả nước.

Bên cạnh đó, từ tháng 2/2027, Nam Bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng sớm hơn trung bình nhiều năm. Tại khu vực Tây Bắc Bộ, nắng nóng cục bộ có thể xuất hiện từ tháng 3/2027.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo các địa phương, người dân chủ động cập nhật thông tin dự báo, triển khai biện pháp bảo vệ sức khỏe, cây trồng và vật nuôi trước những diễn biến bất thường của thời tiết trong thời gian tới.