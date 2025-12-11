Theo báo Guardian, tỷ phú Elon Musk ngày 10/12 đã thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn rằng DOGE chỉ đạt được một số kết quả hạn chế, đồng thời khẳng định ông sẽ không đảm nhận bất kỳ vai trò nào ở cơ quan này nữa.

"Chúng tôi có một chút thành công, nhưng cũng không quá hiệu quả. Thay vì làm việc ở DOGE, tôi đáng lẽ nên tập trung hơn vào các công ty của mình. Nếu được lựa chọn lại, tôi sẽ không tham gia cơ quan này", ông Musk cho biết.

Cũng theo tỷ phú công nghệ Mỹ, ông không cảm thấy quá thất vọng sau thời gian làm nhân viên đặc biệt của chính phủ liên bang Mỹ, bất chấp những rạn nứt với Tổng thống Donald Trump sau khi rời khỏi vị trí này vào tháng 5. "Tôi cũng không có quá nhiều kỳ vọng ngay từ đầu", ông Musk nói.

Tỷ phú công nghệ Mỹ Elon Musk. Ảnh: Sky News

Theo hãng tin Axios, DOGE tuyên bố đã tiết kiệm được 214 tỷ USD ngân sách liên bang cho tới tháng 10. Ngoài ra, cơ quan này cũng tổ chức cắt giảm hàng loạt nhân viên chính phủ, tập trung dữ liệu hóa chính phủ và cắt giảm một số chương trình không cần thiết.

Vào cuối tháng 11, Giám đốc Cơ quan Quản lý nhân sự Liên bang Mỹ (OPM) Scott Kupor tiết lộ DOGE đã ngừng hoạt động trước thời hạn 8 tháng. Phần lớn chức năng của cơ quan này đã được chuyển cho OPM.

"DOGE không còn tồn tại. Trên thực tế, dù không còn bộ máy lãnh đạo tập trung như cũ nhưng các nhiệm vụ của DOGE như giảm lãng phí, tái cấu trúc lực lượng lao động liên bang, chống gian lận,... đã được chuyển sang OPM", ông Kupor thông báo.