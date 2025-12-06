Hãng thông tấn Axios ngày 5/12 đưa tin, EU mới đây đã thông báo phạt mạng xã hội X của tỷ phú Elon Musk 120 triệu euro (khoảng 140 triệu USD) vì vi phạm các quy định kiểm duyệt nội dung theo Đạo luật Dịch vụ Số (DSA).

"Bất kỳ ai trên X đều có thể trả tiền để nhận trạng thái đã xác minh (tích xanh) mà không cần kiểm tra danh tính thực sự. Điều này dẫn đến những hiểu nhầm nghiêm trọng, khiến người dùng khó đánh giá độ xác thực của tài khoản và nội dung tương tác, tạo điều kiện lan truyền thông tin sai lệch và gia tăng nạn lừa đảo trực tuyến", thông báo của Ủy ban châu Âu nêu rõ.

Tỷ phú công nghệ Mỹ Elon Musk. Ảnh: Politico

Cũng theo Ủy ban châu Âu, kho lưu trữ quảng cáo của X không đáp ứng tiêu chuẩn minh bạch vì xử lý chậm trễ và che giấu thông tin quan trọng. Ngoài ra, mạng xã hội này cũng bị cáo buộc không cung cấp dữ liệu công khai theo yêu cầu của DSA.

Quyết định của EU ngay lập tức đã vấp phải phản ứng mạnh mẽ của chính phủ Mỹ, khi Nhà Trắng mô tả đây là hành vi "xâm phạm tự do ngôn luận".

"Khoản phạt 140 triệu USD của EU không chỉ nhằm vào X, mà còn nhằm vào toàn bộ nền tảng công nghệ Mỹ và người dân Mỹ. Tôi muốn nhấn mạnh rằng thời kỳ kiểm duyệt người Mỹ trên mạng cần chấm dứt", Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio gay gắt.

Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nói châu Âu nên "ủng hộ tự do ngôn luận thay vì nhắm vào các tập đoàn Mỹ vì những lý do vô nghĩa".

Phía EU sau đó đã bác bỏ cáo buộc "nhắm vào công ty Mỹ", khẳng định đạo luật DSA được áp dụng cho mọi nền tảng nhằm bảo vệ người dùng. Cơ quan này cũng cho X 60 ngày để báo cáo kế hoạch xử lý vấn đề "tích xanh", 90 ngày để giải quyết các thiếu sót liên quan đến quảng cáo và dữ liệu công khai.