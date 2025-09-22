Theo báo The Hill, Tổng thống Mỹ Donald Trump và tỷ phú Elon Musk ngày 21/9 đã cùng tham dự lễ tưởng niệm của nhà hoạt động cánh hữu bị ám sát Charlie Kirk. Trong phòng riêng, ông Trump và ông Musk đã bắt tay nhau và trò chuyện bình thường xuyên suốt buổi lễ.

Trong một đoạn video được Nhà Trắng đăng tải lên mạng xã hội, ông Trump dường như đã giới thiệu ông Musk với Dana White, Giám đốc điều hành giải thi đấu UFC. Đây cũng là lần đầu tiên hai người xuất hiện công khai cùng nhau kể từ khi ông Musk rời khỏi Bộ Hiệu quả chính phủ Mỹ (DOGE) và những tranh cãi xung quanh đạo luật chi tiêu "to lớn và đẹp đẽ".

Tỷ phú Musk sau đó cũng đăng tải một bức hình cùng ông Trump lên trang X, kèm theo ghi chú "Vì Charlie". Tại buổi lễ tưởng niệm, ông Trump đã bày tỏ sự thương tiếc với nhà hoạt động Kirk, nhấn mạnh rằng nước Mỹ "đã mất đi một trong những ánh sáng rực rỡ".

Tổng thống Donald Trump và tỷ phú Elon Musk. Video: Independent

"Charlie là 'người khổng lồ trong thế hệ của mình'. Hơn hết, là một người chồng, một người cha, một người con của gia đình, một tín đồ Cơ Đốc giáo và một người yêu nước", lãnh đạo Nhà Trắng nhấn mạnh.

Truyền thông Mỹ nhận định, việc ông Trump và ông Musk tái ngộ cho thấy sự hòa giải giữa hai người có thể tác động lớn tới đảng Cộng hòa và quan hệ giữa ngành công nghệ và chính quyền trong tương lai.

Trong vài tháng qua, quan hệ giữa ông Musk và Tổng thống Trump đã rạn nứt khi tỷ phú công nghệ chỉ trích đạo luật chi tiêu mới của Quốc hội, đồng thời thành lập một đảng chính trị mới mang tên "Nước Mỹ". Tổng thống Trump gọi những hành động trên là "lố bịch", đồng thời bày tỏ sự thất vọng khi người giàu nhất thế giới "ngày càng đi chệch hướng".