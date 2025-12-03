Tờ Politico ngày 2/12 đưa tin, trong cuộc gặp mới đây với đội ngũ từng tham gia kế hoạch cắt giảm chi phí liên bang Mỹ, tỷ phú Elon Musk đã đưa ra dự đoán về người sẽ kế nhiệm Tổng thống Trump .

"Nước Mỹ đang bước vào 12 năm vĩ đại, bao gồm nhiệm kỳ hiện tại của Tổng thống Trump và sẽ được tiếp nối bằng 2 nhiệm kỳ của ông Vance", ông Musk cho biết.

Theo Politico, dù quan hệ giữa người giàu nhất thế giới và Tổng thống Trump đã trải qua nhiều sóng gió kể từ tháng 6, nhưng ông Musk đã xây dựng mối quan hệ cá nhân chặt chẽ với Phó Tổng thống Vance trong năm nay.

Tỷ phú Elon Musk (phải) và Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: Washington Post

Bất chấp việc ông Musk giữ khoảng cách với chính trường trong thời gian gần đây, tầm ảnh hưởng và quy mô chi tiêu cho chính trị vượt trội của ông chủ SpaceX vẫn có thể trở thành nguồn lực mạnh mẽ cho Phó Tổng thống Vance nếu muốn tranh cử vào năm 2028.

Tại một cuộc phỏng vấn hồi tháng 10, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng cho rằng Phó Tổng thống Vance là ứng viên sáng giá của đảng Cộng hòa trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2028.

"Tôi tin ứng viên tiếp theo của đảng Cộng hòa sẽ là Phó Tổng thống JD Vance nếu ông ấy muốn ra tranh cử. Ông ấy là một người bạn tốt của tôi và đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình", ông Rubio chia sẻ với kênh Fox News.

Trong khi đó, Phó Tổng thống Vance tuyên bố, ưu tiên của ông là làm tốt công việc hiện tại và hướng tới cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ vào năm 2026. "Tôi chỉ cố gắng làm tốt nhiệm vụ được giao. Nếu tôi làm tốt và Tổng thống Trump tiếp tục thành công, chính trường sẽ tự có câu trả lời. Chúng ta sẽ tính đến cuộc bầu cử 2028 vào thời điểm phù hợp", ông Vance cho biết.