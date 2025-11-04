Ban đầu, các nhà khoa học dự đoán sao chổi 3I/ATLAS sẽ tiến đến điểm gần Mặt Trời nhất vào thứ Năm tuần trước. Nhưng điều khiến dư luận rúng động không chỉ là quỹ đạo đó, mà là những chuyển động bất thường của nó.

Elon Musk: “Nó có thể là người ngoài hành tinh, đủ sức mạnh để xóa sổ một lục địa… hoặc tệ hơn". Ảnh: NY Post

Theo các quan sát, 3I/ATLAS đã bay cực kỳ sát các hành tinh như sao Mộc, sao Kim và sao Hỏa – một hành vi không thường thấy ở các sao chổi thông thường.

Chính điều này đã dẫn đến một giả thuyết táo bạo: đó có thể không phải là sao chổi, mà là một tàu vũ trụ do nền văn minh ngoài Trái Đất điều khiển.

Elon Musk: “Nó có thể là người ngoài hành tinh”

Trong lần xuất hiện gần đây trên podcast The Joe Rogan Experience, Elon Musk – CEO của SpaceX và Tesla – được hỏi về hiện tượng kỳ lạ này. Dù không khẳng định chắc chắn, Musk bất ngờ đồng tình với giả thuyết rằng vật thể này có thể là “người ngoài hành tinh.”

Theo Musk, có một lực tác động lên 3I/ATLAS ngoài trọng lực, khiến quỹ đạo của nó không hoàn toàn tuân theo các quy luật vật lý thông thường.

“Có thứ gì đó hơn cả lực hấp dẫn đang ảnh hưởng đến quỹ đạo của nó,” Musk nói.

Không dừng lại ở đó, Musk tiết lộ một thông tin gây sốc: 3I/ATLAS gần như được tạo thành hoàn toàn từ niken, điều mà ông cho là quá bất thường đối với một sao chổi. Với cấu tạo kim loại cùng kích thước khổng lồ, nếu 3I/ATLAS lao vào Trái Đất, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được.

“Nó có đủ sức mạnh để xóa sổ một lục địa… hoặc tệ hơn,” Musk nói.

Nhận định của Musk khiến người dẫn chương trình Joe Rogan thốt lên: “Nếu nó va chạm, có lẽ hầu hết loài người sẽ chết.”

Kịch bản va chạm: Tiềm năng diệt vong của Trái Đất

Musk tiếp tục phân tích: mức độ tàn phá phụ thuộc vào khối lượng chính xác của vật thể. Ông nhắc lại trong hồ sơ hóa thạch Trái Đất, từng xảy ra ít nhất 5 sự kiện tuyệt chủng quy mô lớn, trong đó nổi bật là thời kỳ tuyệt chủng kỷ Permi, quét sạch gần như toàn bộ sự sống và diễn ra trong hàng triệu năm.

Musk nói: “Có một sự kiện, chắc chắn là do tiểu hành tinh – thời kỷ Jura. Nhưng điều chúng ta không thấy được trong hồ sơ hóa thạch là những vụ va chạm chỉ phá hủy một lục địa.”

3I/ATLAS bị nghi ngờ là tàu người ngoài hành tinh do những hoạt động không giống các sao chổi thông thường. Ảnh minh hoạ

Theo Musk, những vụ va chạm nhỏ hơn – đủ để phá hủy hàng triệu sinh mạng hoặc cả một châu lục – lại không để lại dấu tích rõ ràng sau hàng trăm triệu năm.

“Có thể trong lịch sử, đã có nhiều vụ va chạm xóa sổ toàn bộ sự sống ở một nửa Bắc Mỹ,” Musk nhận định.

Rogan sững sờ hỏi: “Và hiện tại chúng ta không thể làm gì nếu điều đó xảy ra?”

Musk chỉ im lặng gật đầu.

NASA trấn an, nhưng một nhà khoa học Harvard bác bỏ

Ban đầu, NASA công bố rằng sao chổi 3I/ATLAS sẽ chỉ bay cách Trái Đất 170 triệu dặm, hoàn toàn không gây ra mối đe dọa trực tiếp.

Một số thiết bị trong sứ mệnh không gian của NASA đã quan sát được Sao chổi liên sao 3I/ATLAS, khi nó tiến gần đến sao Hỏa. (Nguồn: NASA)

Nhưng niềm trấn an này nhanh chóng bị lung lay bởi diễn biến mới của sao chổi.

Giáo sư Avi Loeb – nhà vật lý thiên văn nổi tiếng của Harvard – vừa đăng tải một bài viết gây chấn động, cho biết: “Sự gia tốc phi trọng lực có thể là dấu hiệu công nghệ của một động cơ bên trong.”

Loeb cũng lưu ý rằng sao chổi 3I/ATLAS đang thay đổi màu sắc, trở nên sáng và xanh hơn khi tiến gần ánh sáng Mặt Trời – một biến đổi khác thường, không phù hợp với hành vi của vật thể tự nhiên.

3I/ATLAS không chỉ là một vật thể lạ bay qua Hệ Mặt Trời, nó đang thách thức cả hiểu biết khoa học của nhân loại. Quỹ đạo bất thường. Cấu tạo kim loại gần như thuần niken. Gia tốc phi trọng lực. Biến đổi màu sắc.

Và giờ đây, Elon Musk – người đang dẫn đầu ngành công nghệ vũ trụ – cũng không loại trừ khả năng đó là “tàu vũ trụ ngoài hành tinh.”

Cho đến lúc này, NASA nói 3I/ATLAS không nguy hiểm; Musk nói có thể hủy diệt cả lục địa; Một nhà khoa học Harvard nói có dấu hiệu công nghệ bên trong sao chổi này. Và sự thật là gì thì không ai chắc chắn.

Nhưng có một điều rõ ràng là thế giới đang theo dõi từng bước di chuyển của 3I/ATLAS.

Và nếu nó thật sự là một tàu vũ trụ, con người có thể đang đứng trước khoảnh khắc thay đổi lịch sử nhân loại.

(Theo NY Post, Space, Times Of India)