Dù Optimus vẫn đang trong giai đoạn thiết kế, Tesla đã nhiều lần trình diễn robot này: phát kẹo Halloween, biểu diễn võ thuật và thậm chí nhảy múa trên sân khấu tại đại hội cổ đông. Song, Elon Musk cho biết, ông có một tầm nhìn còn lớn hơn: biến Optimus thành động lực thay đổi cấu trúc kinh tế toàn cầu.

“Người ta thường nói về việc xóa nghèo, cung cấp dịch vụ y tế tuyệt vời cho mọi người. Thực tế chỉ có một cách để làm được điều đó, chính là robot Optimus”, Musk tuyên bố giữa tiếng hò reo “Elon! Elon!” từ cổ đông sau khi họ phê duyệt gói thù lao trị giá 1.000 tỷ USD cho ông.

Robot ngăn con người phạm tội, nhân đôi nền kinh tế

Musk cho rằng Optimus không chỉ thay đổi lực lượng lao động mà còn có thể cải tổ cả hệ thống nhà tù. Ông hình dung một tương lai nơi robot sẽ “đi theo bạn và ngăn bạn phạm tội”.

Theo Musk, Optimus có thể tăng quy mô nền kinh tế toàn cầu gấp 10, thậm chí 100 lần, khi mỗi robot đạt năng suất gấp 5 lần con người vì làm việc 24/7 không nghỉ. “Trí tuệ nhân tạo trong cơ thể vật lý không có giới hạn năng suất”, Musk nhấn mạnh.

Trong cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh, Musk mô tả tương lai mà Tesla hướng tới là “sự sung túc bền vững”, nơi AI và robot giúp con người có thu nhập phổ quát cao mà không cần làm việc.

Tỷ phú Elon Musk chia sẻ tầm nhìn về robot hình người Optimus. Ảnh: Bloomberg

Trò chuyện với tác giả podcast nổi tiếng Joe Rogan, Musk khẳng định chỉ AI và robot mới có thể giúp nước Mỹ tránh khủng hoảng nợ và phá sản. Ông tin rằng trong kịch bản tích cực, mọi người sẽ được hưởng “thu nhập cao toàn cầu”, đủ để “mua bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào mong muốn”.

Tuy vậy, ông cũng thừa nhận con đường đến đó “sẽ đầy biến động và tổn thương”.

Trên mạng xã hội X hồi tháng 10, Musk từng viết: “AI và robot sẽ thay thế toàn bộ công việc. Làm việc sẽ trở thành một lựa chọn, giống như việc bạn trồng rau cho vui thay vì mua ở siêu thị”.

Nhà sáng lập Tesla từng tự nhận mình “bệnh lý lạc quan” và “không giỏi quản lý thời gian”. Công ty hiện mới ở giai đoạn thiết kế Optimus, với thách thức lớn nhất nằm ở bàn tay robot.

Musk cho biết khi đạt sản lượng lớn, mỗi robot Optimus sẽ được bán với giá 20.000 - 30.000 USD. Tesla đặt mục tiêu bán 1 triệu robot trong thập kỷ tới - một trong những điều kiện giúp Musk nhận đủ gói thưởng 1.000 tỷ USD.

(Theo Insider)