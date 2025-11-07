Đây là kết quả được công bố trong cuộc họp thường niên của công ty tại Austin, Texas, diễn ra vào thứ Năm. Ngay sau khi kết quả được công bố, tỷ phú Elon Musk đã ăn mừng trên sân khấu trong tiếng vỗ tay của các cổ đông.

CEO Elon Musk. Ảnh: Tesla

“Tôi vô cùng trân trọng điều đó. Cảm ơn tất cả mọi người. Những gì chúng ta sắp bắt đầu không chỉ là một chương mới về tương lai của Tesla, mà là cả một cuốn sách hoàn toàn mới”, Elon Musk nhấn mạnh.

Hội đồng quản trị Tesla đã giới thiệu gói lương này từ tháng 9 và kêu gọi cổ đông ủng hộ. Tuy nhiên, hai tổ chức tư vấn biểu quyết lớn là Glass Lewis và ISS đều khuyến nghị phản đối. Bất chấp những ý kiến trái chiều, cổ đông Tesla vẫn chọn đứng về phía Elon Musk.

Ngoài gói thù lao, một đề xuất riêng do nhà đầu tư Stephen Hawk trình lên đề nghị Tesla được phép đầu tư vào xAI - công ty trí tuệ nhân tạo mà Musk thành lập năm 2023 nhằm cạnh tranh với OpenAI.

Tổng cố vấn pháp lý của Tesla, Brandon Ehrhart, cho biết đề xuất này nhận được nhiều phiếu ủng hộ hơn phản đối, nhưng số phiếu trắng khá lớn và Tesla đang xem xét các bước tiếp theo.

Quyền lực của Elon Musk tăng mạnh

Gói lương mới gồm 12 đợt cổ phiếu thưởng, được trao cho Elon Musk khi Tesla đạt những cột mốc nhất định trong vòng 10 năm tới. Gói này không chỉ củng cố tài sản của Musk - vốn đã là người giàu nhất thế giới - mà còn tăng quyền kiểm soát của ông tại Tesla.

Nếu đạt đủ mục tiêu, Musk sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại Tesla từ khoảng 13% lên 25%, tương đương thêm 423 triệu cổ phiếu.

Đợt thưởng đầu tiên được kích hoạt nếu Tesla đạt mức vốn hóa thị trường 2.000 tỷ USD. Hiện Tesla đang ở mức khoảng 1.540 tỷ USD.

9 đợt tiếp theo được trao mỗi khi Tesla tăng thêm 500 tỷ USD giá trị thị trường, cho đến khi đạt mức 6.500 tỷ USD.

Hai đợt cuối cùng chỉ được trao khi vốn hóa tăng theo từng bước nhảy 1.000 tỷ USD, nghĩa là Tesla phải đạt 8.500 tỷ USD để Musk nhận trọn gói.

Tham vọng robot Optimus, FSD và 20 triệu xe mỗi năm

Gói lương không chỉ gắn với tài chính mà còn với tham vọng công nghệ của Tesla: 20 triệu xe giao hàng hằng năm; 10 triệu gói thuê bao tự lái FSD đang hoạt động; 1 triệu robot Optimus được giao; 1 triệu robotaxi tự vận hành thương mại.

Hiện tại, Tesla mới chỉ giao hơn 8 triệu xe. Mục tiêu về thuê bao FSD cũng chưa rõ liệu Tesla có tính các chương trình dùng thử miễn phí.

Musk tiếp tục gây chú ý khi nói về Optimus - robot hình người mà Tesla đang phát triển. Trên sân khấu, ông tuyên bố Optimus sẽ “xóa bỏ nghèo đói”, “mang lại chăm sóc y tế tuyệt vời cho mọi người”, thậm chí còn “lớn hơn điện thoại di động, lớn hơn bất cứ thứ gì”. Musk nói Optimus có thể được dùng để “ngăn chặn tội phạm tương lai” bằng cách đi theo kẻ xấu và ngăn họ “thực hiện hành vi phạm tội”.

Hiện chưa có robot Optimus nào được bán ra thị trường và Musk cũng không đưa ra thời điểm đạt được những mục tiêu đầy tham vọng này.

Theo Reuters, dù nhiều mục tiêu rất cao, Musk vẫn có thể kiếm hơn 50 tỷ USD chỉ nhờ đạt một vài mốc dễ hơn. Thậm chí, có danh mục “sự kiện đặc biệt” cho phép Musk nhận cổ phiếu dù mục tiêu vận hành không hoàn thành, bao gồm: thiên tai, chiến tranh, đại dịch, thay đổi luật pháp ảnh hưởng đến khả năng sản xuất hay bán hàng của Tesla.

Đáng chú ý: gói lương mới không đặt giới hạn cho hoạt động chính trị của Musk và cũng không yêu cầu ông phải dành tối thiểu bao nhiêu thời gian cho Tesla.

(Theo CNBC)