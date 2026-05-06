Theo tờ La Tribuna de Automoción (Tây Ban Nha), Ford được cho là đã đạt thỏa thuận bán một dây chuyền lắp ráp bỏ trống tại nhà máy ở Valencia cho hãng xe Trung Quốc Geely. Đây là cơ sở từng phục vụ sản xuất nhưng hiện không còn được khai thác hết công suất trong bối cảnh Ford tái cấu trúc hoạt động tại châu Âu.

Nguồn tin cho biết Geely có thể tận dụng dây chuyền này để sản xuất một mẫu xe mới phát triển trên nền tảng kiến trúc xe năng lượng mới toàn cầu của hãng (Global Intelligent New Energy Architecture - GINEA). Nền tảng này đang được sử dụng trên nhiều dòng xe điện và hybrid của Geely.

Một số thông tin rò rỉ cho thấy mẫu xe dự kiến mang mã nội bộ “135”, có thể được trang bị nhiều tùy chọn hệ truyền động gồm hybrid, plug-in hybrid và thuần điện. Nhiều khả năng, đây chính là phiên bản dành cho thị trường châu Âu của mẫu crossover điện cỡ nhỏ Geely EX2.

Geely EX2 có kích thước tương đương phân khúc B-SUV tại châu Âu. Xe sử dụng các gói pin 30,1 kWh và 40,1 kWh, cho phạm vi hoạt động lần lượt khoảng 310 km và 410 km theo chuẩn CLTC. Động cơ điện đặt phía sau có công suất từ 78 đến 114 mã lực.

Đáng chú ý, một số nguồn tin trong ngành cho rằng Ford cũng có thể phát triển một mẫu xe riêng dựa trên nền tảng này. Nếu thành hiện thực, đây sẽ là bước đi đáng kể, đặc biệt khi CEO Jim Farley trước đó nhiều lần cảnh báo về sức ép cạnh tranh từ các hãng xe Trung Quốc.

Tuy nhiên, phản hồi chính thức từ Ford vẫn khá thận trọng. Đại diện hãng cho biết công ty thường xuyên đàm phán với nhiều đối tác về các cơ hội hợp tác khác nhau và khẳng định "chưa có gì hoàn tất”. Phía Geely tại châu Âu cũng từ chối bình luận trực tiếp về thương vụ, nhưng đánh giá đây là một thỏa thuận có khả năng xảy ra cao.

Nếu thông tin được xác nhận, động thái này có thể phản ánh xu hướng hợp tác ngày càng thực dụng giữa các hãng xe truyền thống phương Tây và nhà sản xuất Trung Quốc, nơi đang dẫn đầu về công nghệ xe điện và chuỗi cung ứng pin.

Đồng thời, đây cũng là cách để tận dụng công suất dư thừa tại các nhà máy lớn ở châu Âu, trong bối cảnh thị trường đang chuyển dịch nhanh sang xe điện.

(Theo Carscoops)

