Ngày 16/9, Trung tâm Sản Phụ khoa ở TPHCM thông tin về người mẹ 35 tuổi làm thụ tinh ống nghiệm mang song thai cùng trứng chung một bánh nhau, hai buồng ối. Ở tuần thai thứ 16, siêu âm cho thấy hai thai nhi chênh lệch về kích thước, lượng nước ối. Đây là dấu hiệu cảnh báo hội chứng truyền máu song thai – biến chứng nguy hiểm nhất, thường gặp ở song thai chung một bánh nhau (MCDA).

Theo Thạc sĩ Trần Lâm Khoa, ở thời điểm được chẩn đoán hội chứng truyền máu trong song thai đầu tiên, thai phụ đã được giải thích cặn kẽ các diễn tiến có thể xảy ra đối với tình trạng thai và được theo dõi qua siêu âm mỗi hai tuần cho đến khi sinh. Tuy nhiên, chưa đến hai tuần sau, một trong hai thai nhi đã ngừng tim, bác sĩ xác định truyền máu song thai độ 5.

Ê-kíp quyết định vẫn để thai lưu trong bụng mẹ đồng thời theo dõi chăm sóc thai nhi còn lại đến khi có thể chào đời. Không ngoài dự đoán, ở tuần 20, thai nhi còn lại bị thiếu máu bào thai, thai phụ nhập viện được truyền 13 ml hồng cầu lắng O-, nhóm máu có thể truyền cho tất cả các nhóm máu khác.

Bác sĩ tiên lượng thai phụ có thể phải truyền máu nhiều lần, cách nhau 2-4 tuần, cho đến khi thai nhi đủ trưởng thành để chào đời với hàng loạt nguy cơ sảy thai, sinh non, vỡ ối sớm…

Thai phụ và em bé còn lại được theo dõi sức khỏe hàng tuần, may mắn thai nhi còn lại phát triển khỏe mạnh không cần truyền máu thêm. Khi thai được 37 tuần, bác sĩ đã hội chẩn và quyết định mổ bắt con sớm đồng thời đưa thai lưu ra ngoài. Bé trai chào đời an toàn, khỏe mạnh. Ba ngày sau sinh, bé được khám, xét nghiệm sàng lọc bệnh sơ sinh, đánh giá sức khỏe toàn diện và xuất viện.

Hội chứng truyền máu trong song thai thường xảy ra trong ba tháng giữa của thai kỳ. Trường hợp phát hiện sớm nhất có thể ở ba tháng đầu. Tỷ lệ tử vong đến 80-100% trước 26 tuần thai trong các trường hợp nặng. Tình trạng này diễn tiến có thể không tăng bậc từ từ mà có thể trở nặng đột ngột bất cứ thời điểm nào.

Theo bác sĩ Khoa, hội chứng truyền máu song thai phân cấp độ 1-5, trong đó độ 5 là nặng và nguy hiểm nhất khiến một thai chết, thai còn lại tiên lượng xấu. Ngoài ra, khi mất một thai trong ba tháng đầu thai kỳ sẽ ít ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi còn lại nhưng nếu thai chết lưu xảy ra ở ba tháng giữa hoặc ba tháng cuối sẽ làm tăng nguy cơ thai lưu, thiếu máu bào thai, tổn thương não thai còn lại.

